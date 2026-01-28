Iquitos: PNP desarticula banda 'Los Trucos de la Requena' por venta de autopartes

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) dio con la captura de presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Trucos de la Requena' dedicada a la venta ilícita de autopartes en la ciudad de Iquitos.

Además, los sujetos también tendrían relación con la minería ilegal dado que los elementos incautados son equipos usados en la extracción ilícita de minerales.

Detienen a integrantes de 'Los Trucos de la Requena'

Un operativo policial dio con la captura de presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Trucos de la Requena', cuyos miembros estarían inmersos en la venta de autopartes.

El operativo policial estuvo dirigida por personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) tras un seguimiento policial al puesto de autopartes ubicado en Iquitos.

La acción policial se ejecutó en un inmueble ubicado en la calle Requena 250 en la ciudad de Iquitos luego que se obtenga información confidencial de las acciones ilícitas desde este punto.

Cuatro personas fueron detenidas durante el operativo policial, los cuales intentaron huir del lugar al notar la presencia policial, sin embargo, lograron ser intervenidos.

Los sujetos estarían imputados por la venta ilegal y receptación agravada de motores y autopartes a diversos puntos de la ciudad. Como se sabe, la obtención de las piezas automotrices son obtenidas por robo a los vehículos.

Al momento de registrar el domicilio se incautaron motores diésel, pies de bomba, motores fuera de borda, poleas, rotores y otros accesorios que son usados como equipos en la minería ilegal.

Insumos vinculados a la minería ilegal

Los detenidos no solo fueron intervenidos por su participación en la venta de autopartes robadas, sino que parte de las piezas estarían relacionadas con la minería ilegal.

La presencia de accesorios presuntamente destinados a la extracción de minerales de manera ilegal, levantó la sospecha de la relación de los cuatro detenidos con esta actividad ilícita.

Los implementos serían utilizados en el río Nanay, corriente natural que sufre del ataque de organizaciones criminales y la extracción de minerales. En la zona se encuentra gran presencia de campamentos mineros ilícitos que continúan operando.

Las personas intervenidas quedaron a disposición de las autoridades policiales para el inicio de las diligencias de ley. Esta actividad ilícita puede conllevar penas privativas de la libertad de demostrarse su relación directa.

