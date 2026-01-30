Sismo sacude Perú HOY, 30 de enero: Magnitud del fuerte temblor al sur del país AQUÍ

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los sismos siguen remeciendo al territorio peruano y este último movimiento telúrico de considerable magnitud alerta a la población del sur del país.

Así lo reportó el último registro del Centro Sismológico Nacional (Censis) donde indica un temblor registrado durante la noche de este viernes 30 de enero en Ica. Conoce los detalles aquí.

Sismo de 5.0 en Ica

Se registró un sismo de magnitud 5.0 alrededor de las 20:09 de la noche de este viernes 30 de enero en la provincia de Ica. De acuerdo al último reporte, el temblor se sintió a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Marcona, en la provincia de Nasca, Ica.

De acuerdo al registro, la profundidad de este movimiento telúrico fue de 50 kilómetros y contó con una latitud de -15.78, una longitud de -75.33 y una intensidad de III-IV Mollendo.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0056

Fecha y Hora Local: 30/01/2026 20:09:13

Magnitud: 5.0

Profundidad: 20km

Latitud: -15.78

Longitud: -75.33

Intensidad: III-IV Marcona

Referencia: 50 km al S de Marcona, Nasca - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 31, 2026

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) también brindó detalles del sismo ocurrido durante esta noche. En ella indicó que el epicentro fue en el mar peruano.

Reporte del COEN-Indeci, 30 de enero

Según el rango de magnitud que maneja el IGP, el temblor registrado esta tarde cuenta con alerta amarilla, al encontrarse dentro de la categoría entre 4.5 y 5.9.

Como se sabe, Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

¿Qué debe tener la mochila de emergencia?

Siempre debes tener en tu casa una mochila de emergencia y esta tendrá elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos y otros desastres naturales. No deben faltar alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos como biberones, pañales, papillas, mantas y más.

Ante un sismo es preciso considerar las recomendaciones de los principales organismos de prevención del país. En ese caso, INDECI brindó sugerencias a tomar en cuenta.

Un nuevo movimiento telúrico sacude al Perú. En este caso se registró un sismo de magnitud 5.0 en Ica al promediar las 20:09 de la noche de este viernes 30 de enero. Al momento no se han reportado heridos por el temblor.