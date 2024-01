SJL: ¡Alarmante! Cámaras de seguridad revelan historia de corrupción en comisaría de Santa Elizabeth

La Policía Nacional del Perú (PNP) está una vez más en el ojo de la tormenta. Esta vez, delincuentes, un abogado y dos agentes del orden estarían inmersos en un preocupante acto de corrupción en el interior de la comisaría de Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho (SJL).

Los hechos fueron dados a conocer a través de un reportaje dominicial, donde las imágenes de las cámaras de seguridad mostrarían la concertación entre las partes involucradas para la alteración de la droga incautada y el arma de fuego que había sido hallada en manos de los detenidos.

Incluso, se observa que una mujer de polera rosada, quien sería pareja de uno de los malhechores, entrega una bolsa con polvo blanco a un policía, quien se la da un tercer efectivo para que utilice una tarjeta para vaciar el contenido y hacer una mezcla.

Del mismo modo, uno de los efectivos policiales es visto decomisando y manipulando el arma de fuego de uno de los delincuentes y un arma en manos del delincuente.

Cabe decir que los jovenes que habían sido intervenidos por la PNP fueron puestos en libertad. No obstante, uno de ellos, identificado como Manuel Jesús Carpio Fernández (20) fue hallado sin vida con cuatro impactos de bala en un cerro de San Juan de Lurigancho al día siguiente de presuntamente haber entregado información sobre el comercio de droga a la comisaría.

Ante este hecho, la madre del ciudadano fallecido denuncia a la Policía por no entregar información y custodia de su hija, así como también pedirle S/. 2 mil a cambio de su liberación.

"Me dijeron que era por el robo de un celular a una señora. Entonces, le dije donde está para preguntarle por lo que había pasado. Me dijeron que no se encontraba, que se había ido. Salen los policías que lo habían detenido y me dijeron "cómo es". Dos mil soles para mi hijo salga, me dijeron", contó.