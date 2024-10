03/10/2024 / Exitosa Noticias / Policial

Una nueva tragedia vuelve a sacudir al país, debido a que un presunto sicario sembró el terror en Cañete tras abatir con más de 10 balazos a un dirigente de construcción civil frente a su esposa. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el caso.

Sicarios abaten a dirigente gremial

Según los primeros reportes, el trágico hecho ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. del 2 de octubre, cuando el dirigente de construcción civil identificado como Julián Alexy De la Cruz Hermosa, de 45 años, se encontraba en un restaurante del Jr. 28 de Julio 656 junto a su esposa. Sin embargo, lo que debía ser una tarde agradable con se convirtió en su peor pesadilla, debido a que un sujeto ingresó al local portando un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones contra Alexy hasta dejarlo tendido sobre el suelo y sin vida.

La feroz balacera no solo dejó al dirigente gremial sin signos vitales, sino que las balas rozaron sobre su pareja, pero afortunadamente no quedó herida, pero sí desconcertada por el crimen perpetrado. Los comensales del restaurante donde ocurrió todo, también se mostraron impactados y con temor por la escena, por lo cual piden que el caso no quede impune.

Familia de la víctima pide justicia

Por su parte, la familia de la mortal víctima clama justicia para De la Cruz, quien desde hace años se desempeñaba como dirigente de construcción civil. Asimismo, los vecinos del distrito El Imperial piden mayor resguardo y seguridad en la zona para evitar tragedias similares.

"Pido justicia para mi hermano. Era bueno y nunca se metió con nadie mi hermano. Pido al Ministerio de Justicia que nos ayuden, que esto no quede impune. Mis sobrinos quedan solos", exclamó la hermana del occiso, entre lágrimas a 'Latina Noticias'.

PNP investiga crimen en Cañete

Efectivos de la Policía Nacional llegaron para realizar las diligencias respectivas y revelaron que la víctima falleció tras recibir 12 balazos, dos en la cabeza y 10 en diversas partes del cuerpo . Las investigaciones siguen en curso para lograr dar con los responsables y presuntos sicarios.

Las autoridades no descartan que el brutal ataque se trate de un presunto ajuste de cuentas o que esté relacionado a un enfrentamiento de la víctima con sicarios que buscan controlar las obras de construcción en la zona para cobrar cupos.

De esta manera, un terrible escenario ocurrió en el interior de un restaurante en Cañete debido a que un dirigente de construcción civil fue acribillado con 12 disparos, perdiendo la vida al instante. Su pareja fue testigo del brutal ataque, mientras que el asesino escapaba con rumbo desconocido.