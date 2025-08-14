Abogada de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos rechaza ley de amnistía: "Han dado libertad e impunidad"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 13 de agosto, se realizó una ceremonia en Palacio de Gobierno encabezada por Dina Boluarte donde se promulgó finalmente la ley que otorga amnistía a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa que lucharon contra el terrorismo entre 1980 y el 2000.

Y aunque la presidenta de la República aseguró que esta norma le devuelve la dignidad a cientos de exmilitares y agentes de la PNP presuntamente perseguidos por la justicia, otro sector criticó duramente la misma al señalar que no hace más que otorgar impunidad a quienes cometieron delitos contra los derechos humanos.

Libertad e impunidad

En medio de esta polémica, Exitosa conversó con Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, para conocer su parecer. Como era de esperarse, la letrada criticó duramente esta ley al señalar que lo único que hace es darle libertad a quienes torturaron, desaparecieron y mataron compatriotas durante la época del terrorismo.

Además, hizo hincapié en que los crímenes cometidos por funcionarios del Estado deben ser debidamente investigados y sancionados y no dejados de lado como se pretenda hacer con este dictamen.

"Para mi es una ley que contraviene todas las obligaciones que tiene el Estado con respecto a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Cualquier crimen cometido por funcionarios del Estado tiene que ser investigado y sancionado. Sin embargo, lo que se ha hecho es dar libertad e impunidad a todas aquellas personas que habiendo cometido graves crímenes, han sido perdonados por Dina Boluarte y el Estado", indicó.

Rechaza justificaciones

En otro momento de la conversación, la abogada rechaza las justificaciones que se han dado en los últimos años respecto a los lamentables crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Algunos de ellos argumentaron que no estuvieron del todo conscientes cuando realizaron estos actos, hecho que rechaza de manera rotunda.

"Han borrado toda posibilidad de justica para las víctimas. Es indignante que la gente piense y diga que todo lo que pasó se justifica porque la gente estaba loca, que se mataron niños porque estaban locos, que se violaron mujeres porque estaban locos, es indignante ello y que nadie le refute este tipo de justificaciones a los graves crímenes cometidos", añadió.

De esta manera, Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, rechazó rotundamente la recientemente promulgada ley que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, PNP y Comités de Autodefensa.