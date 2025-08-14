José Cueto respalda promulgación de la ley de amnistía: "No puedes tener a personas en juicios interminables"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista de Honor y Democracia, José Cueto, defendió la promulgación de la ley de brinda amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa que combatieron el terrorismo durante los años 1980 a 2000.

Respaldo a ley de amnistía

En diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el parlamentario respaldó la norma, aprovechando para criticar la "larga duración de los juicios" a los que los agentes del orden y civiles fueron sometidos.

En esa línea, resaltó que con la medida no se busca imposibilitar la investigación y condena a aquellos que se determine su culpabilidad con pruebas contundentes. No obstante, resaltó que "más de mil" policías y militares que están más de 30 años sin condena objetiva.

"No hay razón objetiva en la cual tú los puedas tener en largos juicios. Ni siquiera se cumple con el 'famoso' plazo razonable. Esto ha sido una batalla de años de años", declaró.

El almirante en situación de retiro instó al Gobierno peruano a mantenerse firme, tras la publicación de la norma de amnistía este jueves 14 de agosto, ya que, bajo sus palabras, se espera varias críticas y cuestionamientos por parte de sectores opositores.

Dina Boluarte tras promulgar ley de amnistía: "Que sea un mensaje de paz"

Luego que la presidenta Dina Boluarte promulgara el pasado miércoles 13 la ley de amnistía a policías, militares y miembros de los comités de autodefensa que combatieron el terrorismo durante la guerra contra Sendero Luminoso y MRTA, expresó un discurso ante los presentes en Palacio de Gobierno.

Con firmeza, la dignataria dijo que se devolvió la dignidad a todos los agentes del orden que lucharon contra la complicada situación que vivió el Perú durante los años 80's y 90's.

Asimismo, pese a un gran opositor en el Parlamento, agradeció al Congreso por la celeridad en aprobar esta norma, con lo que, aseguró, se busca brindar un mensaje de paz y no de división en el país, ante las diferentes posturas al respecto.

"Que esta amnistía sea un mensaje de paz y no de divisionismo, es momento de voltear la página y cerrar este capítulo nefasto y sangriento que significó el terrorismo. Hoy el Perú es un país diferente, un país en desarrollo y en firme crecimiento. Nos hemos levantado con dignidad de décadas de sufrimiento", enfatizó.

