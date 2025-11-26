RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Apelarán sentencia

Abogado de Martín Vizcarra: "Una persona inocente no puede estar privada de su libertad"

Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra se pronunció tras la sentencia por 14 años de prisión preventiva de su patrocinado y señaló que apelarán en el menor tiempo posible esta condena contra el expresidente.

Abogado de Martín Vizcarra se pronuncia tras sentencia por 14 años
Abogado de Martín Vizcarra se pronuncia tras sentencia por 14 años Andina

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/11/2025

Síguenos en Google News Google News

El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, reiteró que apelarán "en el menor tiempo posible" la sentencia contra el expresidente y aseguró que "una persona inocente no puede estar privada de su libertad".

Apelación a la vista

Este miércoles 26 de noviembre el Poder Judicial condenó a 14 años de prisión efectiva e inmediata al expresidente Martín Vizcarra y tras su salida del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, su abogado Erwin Siccha dialogó con la prensa y detalló lo que sucederá ahora con su patrocinado.

 

Noticia en desarrollo...

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión y lanza polémico tuit: "¿Tanto miedo me tienen?"
Lee también

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión y lanza polémico tuit: "¿Tanto miedo me tienen?"

Congreso definirá mañana fecha para debatir denuncias contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y Martín Vizcarra
Lee también

Congreso definirá mañana fecha para debatir denuncias contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y Martín Vizcarra

Temas relacionados Erwin Siccha Martin Vizcarra Poder Judicial prisión

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA