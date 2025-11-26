Abogado de Martín Vizcarra: "Una persona inocente no puede estar privada de su libertad"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, reiteró que apelarán "en el menor tiempo posible" la sentencia contra el expresidente y aseguró que "una persona inocente no puede estar privada de su libertad".

Apelación a la vista

Este miércoles 26 de noviembre el Poder Judicial condenó a 14 años de prisión efectiva e inmediata al expresidente Martín Vizcarra y tras su salida del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, su abogado Erwin Siccha dialogó con la prensa y detalló lo que sucederá ahora con su patrocinado.

Noticia en desarrollo...