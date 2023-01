Adriana Tudela: "Matar policías y dañar propiedades son delitos que no forman parte del derecho legítimo de la protesta"

por Editor 7

La congresista por la bancada Avanza País, Adriana Tudela, indicó que matar policías y dañar propiedades públicas y privadas son delitos que no forman parte del derecho legítimo de la protesta, ya que dejan de ser protestas pacíficas y demuestran que no existe voluntad de diálogo.

"Matar policías y dañar propiedad pública y privada son delitos que no forman parte del derecho legítimo de la protesta. Solo son actos que demuestran que las protestas no son pacíficas, que no existe voluntad de diálogo y con la violencia no se puede dialogar", sostuvo la congresista de Avanza País en su cuenta de Twitter.

Adjunto a su publicación se encuentra su declaración al respecto.

"Todos los ciudadanos tenemos el legítimo derecho de manifestarnos y de protestar pacíficamente, ese es un derecho que está contemplado en la Constitución, pero matar a policías, secuestrarlos, tomar aeropuertos, quemar bienes de otros peruanos, saquear negocios de otros, todos esos son delitos y no son ni forman parte del derecho legítimo a la protesta", manifestó en un primer momento la congresista Adriana Tudela en el video adjunto a su tweet.

En esa línea, señaló que las últimas protestas carecen de pacificidad debido a la violencia ejercida y, que los que respaldan que sí son, están falseando la realidad.

"Esos actos no pueden ser pasados por agua tibia. Nosotros no podemos negociar con la violencia, creo que este tipo de actos nuevamente muestran que las protestas no son pacíficas, quienes digan son pacíficas están mintiendo".

También citó al gobernador de Puno, donde deslizó la idea que lo que están haciendo es un chantaje para la democracia.

"Hemos podido escuchar al mismo gobernador de Puno, que no va a haber paz hasta que no renuncie la presidenta Dina Boluarte, cosa que es un chantaje y una extorsión inaceptable en una democracia".

Finalmente indicó que el diálogo y los mecanismos electorales son formas de solucionar la crisis en democracia.

"En una democracia las diferencias se resuelven con diálogo, con debate y a través de las urnas", sostuvo la congresista Adriana Tudela.

