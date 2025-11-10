RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Reducido número

Casi 30 militares resguardan TODO Surquillo durante el estado de emergencia: "No es suficiente", señala alcaldesa

La alcaldesa de Surquillo, Cinthia Loayza, puso en evidencia el reducido número de agentes de las Fuerzas Armadas que resguardan su jurisdicción.

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/11/2025

Síguenos en Google News Google News

En conversación con Exitosa, la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, sostuvo que su jurisdicción cuenta con presencia de la Policía y las Fuerzas Armadas por el estado de emergencia. Pese a ello, "no es suficiente" debido a que cerca de 30 agentes de las Fuerzas Armadas resguardan dicho distrito.

Número de efectivos no son suficientes

En primera instancia, la primera autoridad edil del distrito limeño puso en evidencia el reducido número de agentes de las FF.AA. que apoyan en la seguridad de su jurisdicción durante el estado de emergencia de Lima y Callao.

En tal sentido, indicó que los efectivos policiales, junto con los efectivos de las Fuerzas Armadas y personal de Serenazgo trabajan en conjunto y suman más al momento de llevar a cabo intervenciones, lo que permite que estas puedan ser más efectivas.

"Nosotros tenemos 12 efectivos más o menos de operaciones especiales de la Fuerza Aérea del Perú y tenemos otro contingente entre 8 u 12 que van rotando, 20 más o menos en el día que van rotando en tres turnos", manifestó.

Recordó que Lima está compuesta por 43 distritos y se tienen que repartir a estos agentes de manera proporcional según el tamaño de cada jurisdicción. "Es lo que nos corresponde", añadió

Más de 6 toneladas de aletas de tiburón fueron incautadas en el Callao: iban a ser exportadas ilegalmente a Asia
Lee también

Más de 6 toneladas de aletas de tiburón fueron incautadas en el Callao: iban a ser exportadas ilegalmente a Asia

La función de las Fuerzas Armadas en Surquillo

La máxima autoridad edil del distrito limeño  indicó que su gestión viene supervisando que se cumplan con las medidas complementarias para el estado de emergencia.  En esta se viene reportando el trabajo diario que reporta la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el Serenazgo Municipal.

Al respecto, precisó que la FAP se está encargando de apoyar en el desplazamiento de los efectivos policiales, siendo estos últimos los que tienen como facultad realizar cualquier tipo de intervención. 

"Lo que hace la Fuerza Armada es acompañar y apoyar la intervención. Son desplazados en nuestras unidades y cuando se produce una intervención, ya sea de microcomercialización, un punto de venta de estuopefacientes o de bebidas alcohólicas o alguna situación sospechosa que podría configurar un delito", explicó Loayza.

MML no planea cobrar en peajes de VES y Punta Negra si llega a tener la administración temporal, afirma alcalde
Lee también

MML no planea cobrar en peajes de VES y Punta Negra si llega a tener la administración temporal, afirma alcalde

Se concluye que, la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, manifestó que si bien su distrito cuenta con la presencia de las Fuerzas Armadas y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), ello no es suficiente debido a que solo hay cerca de 30 agentes de las FF.AA. que se encargan del resguardo de la jurisdicción.

Temas relacionados Cintia Loayza Estado de Emergencia Fuerzas Armadas del Perú Policía Nacional del Perú (PNP) Surquillo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA