Ministro de Justicia señala que no existen "leyes pro crimen": "Me parece etiquetar políticamente una acción"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, expresó su disconformidad al término "leyes pro crimen" para calificar a las normativas aprobadas desde el Congreso que buscarían beneficiar a los propios parlamentarios.

Cuestionó término de "leyes pro crimen"

Parte de las más cuestionadas acciones por parte del actual Congreso de la República se relacionan con la aprobación de las que han sido denominadas comúnmente como "leyes pro crimen".

Ante ello, el ministro de Justicia del gobierno de José Balcázar expresó su disconformidad respecto al uso de este término. En ese sentido, indicó que estas "pueden mejorar" pero no calzan bajo el término de "pro crimen".

"Yo creo que no existen leyes pro crimen. Creo que hay leyes que se pueden mejorar, pero de ahí a llamarlas pro crimen me parece etiquetar políticamente una acción que tiene que ser validada por los expertos y especialistas", precisó.

Se refirió a la modificación de la ley que exige la presencia del abogado de la persona cuestionada al momento de realizar allanamientos y registros. "Si un abogado participa es parte del derecho que tiene todo investigado a una defensa", precisó.

Así, consideró que tales modificaciones sí han buscado "crear condiciones" para lucha contra el crimen en el Perú. Insistió en que la defensa por la seguridad debe aplicarse desde los diversos sectores del Gobierno.

Precisó que desde el Ministerio de Justicia (MINJUSDH) están trabajando para generar condiciones normativas "para que los extorsionadores caigan y sean sentenciados", precisó.