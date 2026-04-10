Marisol Pérez Tello: "Lo mejor para el Perú es sacar del poder a los que nos han gobernado hasta ahora"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa Noticias, la candidata presidencial por Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, sostuvo que es necesario un cambio en la conducción del país y cuestionó a quienes han estado en el poder en los últimos años, al considerar que han afectado el desarrollo del Perú.

Espera estar en segunda vuelta

Tello habló sobre la que viene siendo su experiencia como candidata presidencial al buscar el cargo durante los próximos cinco años. Así, señaló que parte de su postura ha sido el "valorar los procesos", siendo esta su primera postulación hacia tal cargo.

Añadió que buscó "no estar dispuesta a hacer cualquier cosa por el resultado", siendo una de sus motivaciones al ingresar a la carrera por la Presidencia.

Indicó que durante su cierre de campaña con allegados y partidarios, señalando que su junto a su partido "han hecho lo que tenían que hacer" y que tras las Elecciones 2026 respetarán "la decisión de las personas" mostrando su intención de llegar a segunda vuelta.

Según su visión, considera que lo mejor para el futuro del país sería "sacar del poder" a las figuras políticas que han ocupado puestos de poder y que han agraviado el desarrollo del país.

"Reconocer que hay un voto que hay que defender y que es la expresión de lo que la gente considera mejor para su futuro. Creo que lo mejor para el futuro del Perú es sacar del poder a los que nos han gobernado hasta ahora porque nos han destruido", precisó.

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Pérez Tello indicó que este cambio se debe dar desde la "constructiva" y señalando que los responsables "tendrán que estar en la cárcel" para asumir las consecuencias políticas. Precisó que para los comicios de este 12 de abril, el mejor escenario sería que "dos demócratas pasen a segunda vuelta".

Participación en el debate

La candidata se refirió a su participación en las jornadas del Debate Presidencial la cual contó con repercusión favorable a su candidatura en las redes sociales. Indicó que atinó a seguir el planteo ofrecido por el JNE enfocándose en brindar "lo que la gente necesita escuchar".

"Procuré en el debate hacer lo que el diseño planteaba que era plantear tus propuestas para decir lo que la gente necesita escuchar porque el plan de gobierno está ahí, cuando haces un plan serio las encuentras en el plan lo que querían es ¿qué me vas a dar?", precisó.

De acuerdo a su posición, su principal propuesta se enfoca en brindar seguridad ciudadana asegurando que bajo su cargo se tendrán resultados "para vivir tranquilo". "Hoy el país está en manos del crimen organizado", aseveró.