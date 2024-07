Arzobispo de Lima cuestiona a la clase política: "La gente no sigue a quien no muestra signos sinceros de credibilidad"

Durante la Misa Solemne y Te Deum, el arzobispo de Lima, el monseñor Carlos Castillo, habló de la credibilidad hacia los políticos en medio de su homilía. Remarcó, además, que existen cerca de 10 millones de peruanos que viven en la pobreza y que no tienen acceso al agua ni al desagüe.

El máximo representante de la Iglesia Católica en el Perú se habría referido con respecto a los cuestionamientos que existen contra la clase política peruana. Ello refiriéndose además en la prioridad de intereses y la deslealtad que, en sus palabras, esta puede llegar a significar para la institución que se representa.

"La gente no sigue a quien no muestra signos sinceros de credibilidad, al no notar transparencia ni sintonizar con su yo profundo", puntualizó el monseñor.