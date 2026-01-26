Segundo Montalvo solicita a Rospigliosi que se convoque a Junta de Portavoces para evaluar vacancia de José Jerí

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Segundo Montalvo ha solicitado al presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, se convoque a Junta de Portavoces para evaluar la eventual vacancia del presidente de la República José Jerí.

Pide que se convoque a pleno extraordinario

Luego de que este lunes 26 de enero, el legislador presentara la moción de vacancia en contra del inquilino de Palacio de Gobierno, ahora solicitó, en conversación con la prensa, al titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi a que se convoque a un pleno extraordinario.

El parlamentario argumentó que la medida en contra del jefe de Estado era "urgente", pero dependerá del presidente del Congreso que ella se ejecute debido a que puede convocar a una Junata de Portavoces.

"Presentamos la vacancia el día viernes, pero ahora el presidente del Congreso, tiene que convocar sin necesidad de regirse al reglamento, él puede convocar a la Junta de Portavoces y lo deciden porque es algo urgente no se puede esperar que todavía consigamos 78 firmas. Solamente quiere la decisión del presidente de la República Fernando Rospigliosi. No sé por qué tanta negativa a no convocar a la Junta de Portavoces", enfatizó.

En tal sentido, extendió este pedido también a la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que se realice su pedido porque considero que eso "no puede esperar". "La corrupción no puede estar conduciendo el destinoi de la patria", aseveró.

Presentan moción de vacancia contra el presidente José Jerí

Después de alcanzar las 26 firmas necesarias, el parlamentario Segundo Montalvo presentó de manera oficial la moción de vacancia contra el jefe de Estado por permanente incapacidad moral.

Los argumentos que llevaron a cabo esta medida son los siguientes: En primer lugar, la búsqueda del mandatario de buscar el proceso de reestructuración de la empresa estatal Petroperú estipulado en Decreto de Urgencia N° 010 -2025.

A ello se le suma sus reuniones extraoficiales con empresarios chino en el marco del denominado caso 'Chifagate' Y por último, la ausencia de políticas públicas para enfrentar la inseguridad ciudadana que afecta a sectores como el de transporte en el que cobran varias vidas y otros.

