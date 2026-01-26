Fernando Rospigliosi pide no generar una crisis política ante pedido de vacancia de Jerí por 'Chifagate': "Son sospechas"

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, exhortó a la representación nacional y la clase política ha no generar una crisis política ante las mociones de censura y vacancia contra José Jerí por el caso 'Chifagate'.

Acepta irregularidad

En entrevista con Panorama, aclaró que su posición no es nueva y sostuvo que tras la visita de José Jerí a la comisión de Fiscalización "han quedado muchas cosas oscuras", sin embargo, remarcó que no apoya un pedido de salida de la presidencia.

"Si [es irregular], pero lo que tenemos hasta ahora son sospechas. Sospechas de que pueda haber algo más de lo que se ha dicho o de lo que ha aparecido hasta el momento, eso es lo que hay, no hay ninguna evidencia de algún acto delictivo", expresó.

Bajo esa idea, explicó que le parece apresurado pedir un cambio basado solo en sospechas, tomando en cuenta que estamos a pocos meses de las elecciones y próximos a que termine la gestión por el ingreso de un nuevo gobierno electo.

"No hay que apresurarse, no hay que crear una crisis política mayor de la que ya tenemos por todos los acontecimientos que han ocurrido en las últimas semanas y no podemos enturbiar un proceso electoral. Porque cambiar de presidente a estas alturas implica que cambie de gabinete ministerial, cambian todos los ministros, cambian todos los viceministros, los jefes de instituciones públicas", mencionó.

Asimismo, resaltó que un cambio de gobierno implicaría un golpe en la lucha contra la criminalidad que viene llevando a cabo el Estado.

Todo puede pasar en el Parlamento

Rospigliosi negó que su bancada, Fuerza Popular, maneje las votaciones de la elección de Mesa Directiva del Legislativo, pues consideró que al haber 130 congresistas "puede ocurrir cualquier cosa".

Además, expresó su apoyo al comunicado del partido en el que informaron que no apoyarán un pedido de vacancia o censura contra José Jerí.

"Ese comunicado dice las cosas muy claras, no hay que crear más inestabilidad, pero hay sospechas sobre el presidente y si hay algún hecho realmente comprobado que lo involucre en un asunto delictivo, estaríamos en otra situación que habría que evaluar nuevamente", indicó.

