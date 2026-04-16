Bancada de Perú Libre otorgará voto de confianza al gabinete de Luis Arroyo: "El país está polarizado"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este jueves 16 de abril, el gabinete liderado por Luis Arroyo acudirá al Congreso de la República en busca del ansiado voto de confianza para ratificar el gobierno de José María Balcázar. Por ello, Exitosa conversó con el congresista y vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, para conocer su postura ante este hecho.

Perú Libre dará voto de confianza al gabinete Arroyo

En la charla, el parlamentario dejó en claro que escucharán atentamente la exposición del presidente del Consejo de Ministros, pero que como bancada ya acordaron otorgarle el voto de confianza de todas formas.

"De hecho hay que escucharlos y luego tendremos algunas reacciones, pero a nivel de bancada hemos tenido una reunión el día martes y hay un acuerdo orgánico, obviamente hay puntos de vista internos, pero se acordó dar el voto de confianza", indicó.

Seguidamente, Flavio Cruz indicó que no tiene conocimiento de la postura tomada por el resto de movimientos políticos, pero aseguró que hay poca confianza de que puedan obtener los votos necesarios para la embestidura del gabinete.

Sin embargo, el integrante del Congreso precisó también que es necesario que los actuales ministros puedan recibir la aprobación del Parlamento pensando en el bien del país ya que volver a formar un nuevo equipo de ministros sería perjudicial para la estabilidad del país.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | El gabinete liderado por Luis Arroyo se dirige al Congreso a bordo de una miniván para solicitar el voto de confianza. Los ministros acudirán al Parlamento para exponer las principales líneas de trabajo del Ejecutivo.



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"La verdad no sabemos porque hay mucho hermetismo y no sé si habrá voto de confianza, pero ojalá haya es lo que esperamos porque en la circunstancias en que nos encontramos donde el país está polarizado, hay temas electorales no resueltos y el país no puede estar viviendo intranquilidad y en este momento a los políticos nos corresponde actuar", añadió.

Premier y ministros llegaron al congreso en minivan

Listos para exponer su plan de gobierno, Luis Arroyo y todo su equipo ministerial arribaron al Congreso protagonizando un momento curioso. Y es que cada uno de los integrantes del gabinete llegó en una minivan la cual se cuadró a las afueras del parlamento.

Días atrás, el premier se mostró confiado de alcanzar los votos necesarios para conseguir la embestidura necesaria. Como se recuerda, desde su juramentación llevan trabajando un mes entero por lo que buscan continuar en el cargo.

De esta manera, Flavio Cruz, vocero y congresista de Perú Libre, reveló que su bancada ya tomó la postura de otorgar el voto de confianza al gabinete de Luis Arroyo luego que asistan al Congreso para exponer su plan de gobierno.