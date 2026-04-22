Excancilleres respaldan a Hugo de Zela y lamentan su renuncia tras conflicto por la compra de aviones F-16

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 22 de abril, el canciller Hugo de Zela presentó su renuncia irrevocable al Ministerio de Relaciones Exteriores, en protesta por la decisión del presidente interino José María Balcázar de postergar la compra de 24 aviones F-16 Block 70.

La salida del diplomático se produjo en paralelo a la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, generando una crisis ministerial en plena coyuntura electoral y a menos de cuatro meses de la nueva toma de mando en julio.

Respaldo de excancilleres

La comunidad diplomática reaccionó de inmediato. Un grupo de excancilleres y exviceministros de Relaciones Exteriores difundió un comunicado en el que expresan su solidaridad con De Zela y lamentan su salida del cargo.

El pronunciamiento subraya que el diplomático actuó en defensa de los intereses nacionales y que su renuncia refleja la falta de coherencia del Ejecutivo en temas de seguridad y política exterior. Los exdiplomáticos advirtieron que incumplir acuerdos previamente adoptados "pone en duda la palabra empeñada del Estado peruano" y debilita su imagen frente a la comunidad internacional.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | A través de un comunicado, exministros y viceministros de Relaciones Exteriores, expresaron su solidaridad con el excanciller Hugo de Zela, quien renunció este miércoles al cargo tras la crisis política por la compra no concretada de los aviones... pic.twitter.com/5SqD7JAOMC — Exitosa Noticias (@exitosape) April 22, 2026

Hugo de Zela expone el motivo de su renuncia

En conferencia de prensa, De Zela explicó que su decisión de abandonar la institución se debía al desacuerdo con el Ejecutivo en un tema de seguridad nacional. Si bien aún no había entonces un contrato firmado, existía un acuerdo para la adquisición de las aeronaves ya pactado en el Consejo de Seguridad del Estado y que cancelarlo a último momento perjudicaba la credibilidad del Perú como socio comercial.

"La razón por la que he renunciado es porque estoy en completo desacuerdo con la decisión que ha tomado el presidente Balcázar en un tema de Seguridad Nacional y además porque considero que cuando un país no cumple la palabra empeñada, pierde credibilidad y no hace posible desarrollar adecuadamente la tarea del Canciller", afirmó.

El exministro de Defensa, Díaz Dañino, quien también lo acompañaba, cuestionó la decisión presidencial, señalando que que la compra no podía postergarse debido a que el acuerdo se encontraba amparado dentro del marco legal.

"Hay diez miembros que forman parte del Consejo de Seguridad, quien define la seguridad de la Defensa Nacional son ellos y este no es un órgano colegiado de nivel menor, sino que está creado por ley. Y una de las funciones del presidente del comité, que es el presidente de la República, según la ley lo indica, es hacer cumplir los acuerdos. Entonces estamos incumpliendo la ley", sostuvo.

El respaldo de excancilleres a Hugo de Zela no solo es un gesto de reconocimiento personal, sino también una advertencia sobre el costo institucional de decisiones improvisadas en materia de defensa y política exterior. La renuncia de dos ministros coloca en el centro del debate la credibilidad del Perú ante la comunidad internacional y la legalidad de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.