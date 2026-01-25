Betssy Chávez asilada: Gobierno de Brasil asume asuntos diplomáticos de México en Perú tras ruptura de relaciones

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

A dos meses de que el Perú rompiera relaciones diplomáticas con México, tras asilar a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, el Gobierno de Brasil anunció que se hará cargo de los asuntos diplomáticos en representación del país azteca en tierras peruanas.

Desde tempranas horas del sábado 24 de enero, la sede diplomática de México en Lima lució la bandera brasileña, llamando la atención de los ciudadanos y efectivos policiales que resguardan el lugar. Conforme pasaron las horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó la asunción de las funciones del país que preside Luiz Inácio "Lula" da Silva.

Brasil asume control de embajada mexicana en Lima

De acuerdo con lo difundido por Panamericana TV, la propia Cancillería confirmó que el izamiento de la bandera de Brasil corresponde a un símbolo de "transferencia de responsabilidades diplomáticas" y que, todo el procedimiento previo se realizó con el Perú, en cumplimiento de los protocolos internacionales.

"Brasil se ha hecho cargo de la sede diplomática luego de las coordinaciones respectivas con Perú", precisaron desde Torre Tagle. En esa misma línea, puntualizaron que, tras la ruptura de relaciones, México tiene derecho a solicitar a un tercer país la administración de sus asuntos diplomáticos.

Es importante mencionar que, Brasil no podrá gestionar asuntos consulares ni económicos en nombre de México, quien hasta noviembre del 2025 tuvo a su última representante diplomática en Lima, la encargada de negocios Karla Tatiana Ornelas Loera.

Asume protección de Nadine Heredia y Betssy Chávez

No es la primera vez que el Brasil otorga protección a dos condenadas por la justicia peruana. El primer caso fue en abril del 2025, cuando el Poder Judicial condenó a Nadine Heredia, junto a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos agravado, por el caso de los aportes de dinero a las campañas electorales del 2006 y 2011.

Tras conocerse el fallo, la ex primera dama y su menor hijo partieron la madrugada del día siguiente al país fronterizo, al obtener el asilo político, acusando persecución política de la justicia peruana. No obstante, el exmandatario solicitó la anulación de su sentencia a mediados de enero, bajo los parámetros del fallo del Tribunal Constitucional que anuló el caso denominado 'Cócteles' que tenía como principal investigada a Keiko Fujimori.

Al asumir el control de su embajada en Lima, Brasil también asumirá el asilo de la ex primera ministra Betssy Chávez en la sede mexicana. La también exministra de Cultura fue condenada en noviembre último a 11 años y cinco meses de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión, en calidad de coautora, por su participación en el intento de golpe de Estado que impulsó el hoy preso, Pedro Castillo Terrones.

Mientras ambas exfuncionarias continúan evadiendo a la justicia peruana, pese a ser culpables de los delitos que se les imputaban, Brasil las tendrá a su cargo, bajo los criterios de la norma internacional.