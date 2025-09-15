Betssy Chávez sobre Cerrón: "En 2021 no quería dialogar con el fujimorismo, y ahora los veo juntos en la Mesa Directiva"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante su entrevista exclusiva con Exitosa, la expremier Betssy Chávez expresó su sorpresa por el giro político de Vladimir Cerrón, quien en 2021 se negaba a acercarse al fujimorismo. Sin embargo, hoy lo observa compartiendo espacios en la Mesa Directiva con quienes antes rechazaba.

Betssy Chávez habla sobre Vladimir Cerrón

Tras ser liberada luego de que el Tribunal Constitucional anulara su prisión preventiva, Betssy Chávez brindó su primera entrevista exclusiva con Exitosa y se mostró clara al referirse a Vladimir Cerrón, recordando que en 2021 el líder de Perú Libre se negaba a acercarse al fujimorismo.

"En el año 2021 buscamos un espacio para converger, y en ese tiempo había una posición de Cerrón de que no, sin el fujimorismo nunca, jamás. Y ahora los veo en Mesa Directiva y llevándose muy bien. Entonces digo, ¿Qué pasó aquí?", expresó la expremier.

Betssy Chávez destacó que, pese a las acusaciones de deslealtad o traición que recibió, las acciones políticas siempre terminan siendo más contundentes que las palabras.

Para ella, la contradicción entre lo que Vladimir Cerrón decía en 2021 y lo que hoy sucede es un ejemplo de cómo la política puede cambiar radicalmente según los resultados y las necesidades de gobierno.

Betssy Chávez habla sobre presunta fuga

Betssy Chávez también recordó su proceso judicial después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Señaló que nunca se demostró que intentara fugarse del país y relató cómo la Fiscalía consideró la inmunidad de algunos congresistas, pero luego suspendió sus funciones bajo acusaciones de rebelión en grado de tentativa.

La expremier explicó que el seguimiento de su persona en Tacna fue injustificado: "Retorno a Tacna y mandan a seguirme durante dos semanas y dicen que hay el riesgo de que yo me fugue del país".

"Entonces, a ver, si supuestamente el 7 de diciembre yo me estaba fugando del país, ojo, nunca se demostró ni el GPS del vehículo, ni las declaraciones, con que yo me estaba fugando del país", agregó.

La expremier resaltó que tuvo que esperar dos años y medio para que esta información saliera a la luz, defendiendo su inocencia y resaltando la afectación que este proceso tuvo sobre su vida personal y familiar.

Así, la expremier Betssy Chávez recuerda que en el 2021 Vladimir Cerrón rechazaba cualquier diálogo con el fujimorismo, pero hoy lo ve compartiendo la Mesa Directiva, dejando en evidencia que las acciones siempre sobrepasan a las palabras.