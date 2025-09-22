Boluarte en IV Conferencia Mundial de la Mujer: "Financiamos proyectos para afianzar la autonomía económica de mujeres"

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó de la apertura de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en horas de la mañana, de este lunes 22 de septiembre, desde Estados Unidos. Durante el evento, la mandataria brindó un discurso en donde resaltó el empoderamiento de mujeres, adolescentes y niñas.

Dina Boluarte participa en actividad oficial

Durante la Reunión de Alto Nivel por el 30.° Aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, la mandataria no dudó recordar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en condiciones de igualdad.

"Financiamos con recursos públicos, proyectos para afianzar la autonomía económica de las mujeres. Apuntamos a reconocer legalmente el derecho al cuidado y a crear un sistema nacional de cuidados para garantizar este derecho", dijo ante los presentes que asistieron a la actividad oficial este lunes 22 de septiembre.

De tal modo, Boluarte resaltó los resultados importantes en torno a dicho tema, por lo que precisó que se han reducido brechas en el acceso a la educación y el mercado laboral. Según indicó, si bien se han fortalecido normas para combatir la violencia y discriminación contra el sexo femenino, aún existen brechas estructurales "que limitan el desarrollo de las mujeres y niñas".

¡El Perú toma acciones decididas ante las brechas estructurales para fortalecer el desarrollo de las mujeres y las niñas! 🙋‍♀️👧

Durante la presentación de nuestra delegación en la IV Conferencia Mundial de la Mujer se destacaron las medidas impulsadas por el Gobierno para afianzar... pic.twitter.com/MxZYVqX6rj — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 22, 2025

En tal sentido, hizo referencia a la pobreza extrema, así como a la discriminación y violencia, señalando que estos factores continúan afectando a mujeres, adolescentes y niñas. Es así que, informó que en el Perú existen más de 400 Centros de Emergencia Mujer, los cuales actuarían con "un enfoque intercultural para evaluar casos de violencias contra las mujeres",.

Agenda presidencial de Boluarte

Cabe mencionar que, según la agenda presidencial, la siguiente actividad en la que participará Boluarte será una reunión en donde tendrá un encuentro con empresarios iberoamericanos organizado por Adam Smith Center for Economic Freedom y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Se contará con la exposición peruana sobre fortalezas del país para las inversiones. Tras ello, se reunirá virtualmente con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

Por la noche, participará en el 30.° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer y la cena de trabajo de la Plataforma de Mujeres Líderes de la Asamblea General.

En conclusión, la presidenta Dina Boluarte brindó un breve discurso durante la realización de la IV Conferencia Mundial de la Mujer. En su mensaje la mandataria buscó destacar las medidas impulsadas por su Gobierno, señalando que se tiene el objetivo de afianzar la autonomía económica de las mujeres en el Perú.