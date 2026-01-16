Detienen a acusado por extorsión que ingresó ilegalmente al país tras su paso por Chile y Bolivia

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un presunto extorsionador de la banda criminal 'Los Canallas' fue capturado en Trujillo, región La Libertad, tras haber evadido a las autoridades peruanas e ingresado nuevamente al país por la frontera con Bolivia.

Presunto extorsionador fue detenido en Trujillo

Un sujeto involucrado en el crimen fue capturado tras ser solicitado por la justicia por el delito de extorsión, actividad criminal que realizó durante muchos años en el Perú hasta su escape.

La justicia peruana advirtió de este sujeto por ello contaba con una medida de detención por sus crímenes realizados, sin embargo, huyo con destino desconocido hasta ahora.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo de inteligencia donde capturaron a este sujeto prófugo de la justicia en el distrito de La Esperanza en Trujillo.

Según la información policial, este hombre habría ingresado al país de manera ilegal desde Bolivia con el fin de evadir a las autoridades peruanas por tener una investigación en contra.

El sujeto se encontraba celebrando en una reunión social cuando el operativo dio con su identificación y captura. Tras ello, el hombre fue trasladado a una dependencia policial.

#LaLibertad | ¡𝐂𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐭𝐨𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐨𝐬 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐥𝐥𝐚𝐬!

Tras un operativo de inteligencia, efectivos policiales capturaron en el distrito de La Esperanza a un sujeto solicitado por la justicia por el... pic.twitter.com/VUhQjx6XYq — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 17, 2026

Estuvo prófugo en Chile y cruzó por Bolivia

La Policía Nacional obtuvo los testimonios de este acusado por extorsión donde confesó que había huido de la justicia peruana y se había ocultado en países aledaños de forma ilegal.

Así, durante años el sujeto se ocultó en Chile, país al que ingresó con ayuda de cómplices del crimen. Según indicó el propio detenido, ingresó al Perú hace quince días.

"¿Tú has entrado al país de qué manera? - ilegal, confesó el sujeto ante las autoridades policiales. Así, indicó que su retorno al territorio peruano se dio al cruzar la frontera con Bolivia.

Los criminales que huyen de la justicia tienen como modus operandi migrar cada corto tiempo para evitar ser identificados o detenidos. Por ello, habría permanecido en varios países de la región aledaña al Perú.

El hombre reconoció que era solicitado por la justicia peruana y confesó que era incriminado por el delito de extorsión. Desde el 2014, el sujeto huyó del país con fin de no ser encarcelado y seguir cometiendo crímenes.

El sujeto se habría ocultado en diversos países pero, hasta el momento, se conoce que tuvo paso por Chile y Bolivia, país desde el cual cruzó ilegalmente hacia el Perú.