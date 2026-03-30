Candidato Álex Gonzales sorprende al llegar en bicicleta al Debate Presidencial

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Una escena para nada usual se vivió este lunes durante la cuarta fecha del Debate Presidencial 2026. El candidato Álex Gonzales, del Partido Demócrata Verde, llegó al Centro de Convenciones de Lima en San Borja montado nada más y nada menos que en una bicicleta, atravesando la multitud de simpatizantes y portátiles que aguardaban en los exteriores.

Tras cruzar el ingreso con dificultad, y sin bajarse de la bicicleta, Gonzales saludó a sus seguidores haciendo con las manos el signo de la "V", símbolo característico de su agrupación política. El episodio fue registrado por la prensa y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Declaraciones a la prensa

Momentos después, el candidato se pronunció sobre las encuestas recientes, a las que calificó como parte de una "encuestocracia" que busca condicionar la opinión pública. "La ciudadanía no se dejará llevar por encuestas", afirmó.

Asimismo, cuestionó la propuesta de Rafael López Aliaga de cerrar ministerios y reducirlos a seis, advirtiendo que ello generaría una pérdida masiva de puestos de trabajo en el Estado, lo que a su vez perjudicaría la estabilidad económica de diversas familias

"Once ministerios [cerrados] son un millón de puestos de trabajo. El candidato López Aliaga quiere dejarlos a ustedes sin trabajo en nombre de un modelo económico que no respeta la vida", expresó con firmeza.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | De forma peculiar, el candidato presidencial del Partido Demócrata Verde, Álex Gonzales, llegó al Debate Presidencial en San Borja manejando su bicicleta. El hecho no pasó desapercibido y sus seguidores ubicados en la avenida Aviación lo ovacionaron.



📻... pic.twitter.com/NTOHuVdoj5 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 31, 2026

¿Quienes debates hoy 30 de marzo?

Este lunes 30 de marzo se desarrolla la segunda semana del Debate Presidencial 2026, con la participación de doce candidatos:

Carlos Jaico (Perú Moderno) George Forsyth (Somos Perú) Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) Álex Gonzales (Demócrata Verde) Carlos Espá (Sí Creo) Yonhy Lescano (Cooperación Popular) Walter Chirinos (PRIN) Ronald Atencio (Venceremos) Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) Carlos Álvarez (País para Todos) Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Los temas tratados fueron Empleo, desarrollo y emprendimiento y Educación, tecnología e innovación, con los candidatos divididos en ternas para exponer sus propuestas. Gonzales interviene en ambos bloques, defendiendo la necesidad de un modelo económico que priorice la vida y el trabajo digno, además de apostar por la innovación tecnológica en la educación.

La llegada en bicicleta de Álex Gonzales al Debate Presidencial 2026 resulta en un gesto simbólico que buscó diferenciarlo de sus rivales y reforzar la identidad de su partido. Sus declaraciones contra la "encuestocracia" y la crítica a la propuesta de reducción de ministerios marcan su participación en una jornada donde la diversidad de posturas reflejará la intensidad de la campaña electoral.