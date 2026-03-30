Debate presidencial 2026: Arrojaron agua a Fernando 'Popy' Olivera en su llegada al Centro de Convenciones de Lima

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su llegada al Centro de Convenciones de Lima, para participar de la cuarta jornada del debate presidencial 2026, el candidato presidencial de Partido Frente de la Esperanza 2021, Fernando 'Popy' Olivera, se encontraba dialogando con la prensa cuando de manera inesperada opositores le lanzaron agua e inclusive algunos se subieron al vehículo en el que se trasladaba.

Arrojaron agua a Fernando 'Popy' Olivera

Este lunes 30 de marzo se desarrollará la cuarta jornada del debate presidencial 2026 en el que 12 aspirantes al sillón presidencial expondrán sus propuestas a través de dos temas puntuales "Educación, innovación y tecnología" así como "Empleo, desarrollo y emprendimiento". Ello, con el objetivo de buscar el voto ciudadano en las próximas elecciones generales del próximo 12 de abril.

En ese contexto, cada uno de los candidatos acudieron desde antes de las 8 de la noche al Centro de Convenciones de Lima, escenario de este importante evento, entre ellos Fernando 'Popy' Olivera, quien tuvo una accidentada llegada debido a que mientras declaraba a la prensa, opositores arremetieron contra él y el vehículo en el que se desplazaba.

El insólito hecho se registró al promediar las 6 y 28 de la noche cuando de forma inesperada un opositor arrojó agua sobre el también exministro de Estado. Quienes tambiémn se vieron afectados fueron los simpatizantes del Partido Frente de la Esperanza 2021 así como también los diversos equipos periodísticos que cubrían este importante evento.

A la escena se sumó un hombre que se encontraba visitiendo una botarga de capíbara quien sin medir el peligro se subió a la camioneta del candidato presidencial Olivera Vega.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El candidato presidencial de Frente Esperanza, Fernando Olivera, arribó al Centro de Convenciones de Lima en San Borja, para la segunda ronda de los Debates Presidenciales. Mientras declaraba para la prensa, opositores le lanzaron agua y algunos... pic.twitter.com/LSt7bhCsCI — Exitosa Noticias (@exitosape) March 30, 2026

Fernando 'Popy' Olivera carga contra candidato del APRA

Fiel a su estilo tajante, Fernando 'Popy' Olivera cargó contra el candidato del APRA, Enrique Valderama, a quien catalagó como "charlatancito" rememorando su partiicpación en el debate presidencial 2016, donde aquel entonces su contrincante fue Alan García.

"A un pueblo que sabe, no lo engaña un charlatancito, no lo engaña una japonesa, no lo engaña una miserable, no lo engaña nadie, manifestó Fernando Olivera a la prensa.

Posteriormente a su accidentada llegada, el candidato presiencial, con mayor tranquilidad y ya en las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima, continuó refiriéndose al APRA.

"No me sorprende que estén desesperados, ya les han dicho que allí está un candidato que será el sepulturero del APRA. Si Haya de la Torre, a quien respeto, resucitara, se volvería a morir al ver en lo que se ha convertido el APRA", aseveró.

A su arribo al Centro de Convenciones de Lima, para participar del debate presidencial 2026, opositores de Fernando 'Popy' Olivera le arrojaron agua mientras declaraba a los medios de comunicación.