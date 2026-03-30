Carlos Espá y Carlos Álvarez DESTRUYEN a Yohny Lescano tras ser mencionados por el candidato

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Debate Presidencial vivió uno de sus momentos más tensos cuando el candidato Yohny Lescano lanzó duras críticas contra sus contendores Carlos Álvarez y Carlos Espá, generando una inmediata respuesta de ambos aspirantes.

Durante su intervención, Lescano cuestionó directamente a sus rivales con calificativos que encendieron el ambiente.

"Yo no voy a permitir que el telonero de Fujimori me venga a dar clases de moral cuando era el sobón de ese dictador. Tampoco voy a permitir que un lector de noticias venga a poner en tela de juicio mi trabajo en el Congreso, que ha sido digno. Yo no estoy insultando a nadie, señorita. Estoy diciendo las cosas como son", afirmó.

Sus declaraciones generaron incomodidad en el set, obligando a la moderadora a intervenir para retomar el eje del bloque centrado en educación, innovación y tecnología. Sin embargo, el cruce ya había escalado.

Réplica de Carlos Álvarez

El primero en responder fue Carlos Álvarez, quien intentó retomar el tema programático, pero no dejó pasar los ataques.

"La ciencia y la innovación tecnológica, obviamente, es un asunto de Estado... lamento que el señor Lescano siga cayendo en la bajeza", señaló.

En su réplica, también devolvió los cuestionamientos personales, el candidato de "País Para Todos" arremetió diciéndole que fue "telonero de Pedro Castillo".

"Usted ha sido telonero de Pedro Castillo, porque usted pidió un puesto para ministro de producción, y sí, fue nombrado", agregó, en medio de interrupciones.

Pese al enfrentamiento, Álvarez alcanzó a mencionar algunas propuestas, como la creación de "veinticuatro SENATIS" para impulsar el desarrollo productivo y mejoras en instituciones educativas.

Carlos Espá eleva el tono y pide su retiro

Por su parte, Carlos Espá fue aún más directo en su intervención final, apuntando a la trayectoria política de Lescano, también cuestionó sus ingresos como parlamentario

"Señor Lescano, lo veo usted un poquito nervioso, desesperado. Veinticinco años en el Congreso de la República es tiempo bastante, ya llegó el momento de la jubilación, y si no desea usted jubilarse, bueno, llegó el momento de trabajar realmente. Usted ha ganado dos millones y medio de soles en el Congreso de la República, y ya es hora que empiece a trabajar realmente", expresó.

Sus palabras reforzaron el tono confrontacional del bloque, alejándolo del debate técnico esperado. El intercambio entre los candidatos evidenció cómo los ataques personales pueden desplazar la discusión de propuestas en un espacio clave para el electorado.

Más allá del cruce verbal, el episodio deja en evidencia el reto de mantener el debate político en un nivel propositivo, especialmente en temas cruciales como educación e innovación.