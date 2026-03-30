Carlos Álvarez boca a boca con Yonhy Lescano: Lo llama "telonero de Pedro Castillo" en debate

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

¡No paran los ataques! El candidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, arremetió contra Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, luego de que este lo tilde de "telonero de Fujimori", afirmando que pidió un ministerio al expresidente Pedro Castillo.

Álvarez y Lescano discuten por segunda vez en debate

La segunda ronda del debate presidencial 2026 arrancó con los ánimos exacerbados entre muchos candidatos. Mientras que, en la terna 1, los fuertes ataques entre Fernando Olivera y Enrique Valderrama se salieron de control, la terna 2 no se quedó atrás.

Esta se conformó por Carlos Espá, Carlos Álvarez y Yohny Lescano. Todo comenzó cuando, exponiendo propuestas sobre la educación, este último deslizó que "el delito y la impunidad" están manejados por "muchos candidatos" que, según dijo, callan ante la corrupción.

De forma simultánea, tanto Espá como Álvarez voltearon a mirar a Lescano, sorprendidos. Es ahí cuando el humorista arremetió directamente contra el excongresista, pese a que este no lo había nombrado.

"No sé, creo que el humorista soy yo. No me siento aludido, tranquilo señor Lescano. (...) Eso nos diferencia. Usted está preocupado por los niños del Congreso, y yo por los niños de Puno", respondió.

De inmediato, al tomar la palabra, un Lescano enfurecido respondió a la afirmación de Álvarez, con quien ya se había enfrentado en la primera ronda de debates la semana anterior.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | La segunda tanda del Debate Presidencial tuvo su momento de tensión cuando Yohny Lescano dejó fuertes menciones a Carlos Espá y Carlos Álvarez, a quienes llamó lector de noticias y telonero de Fujimori respectivamente. Como réplica, el candidato de Sí Creo... pic.twitter.com/6l1CG9z9f1 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 31, 2026

"Yo no voy a permitir que el telonero de Fujimori me venga a dar clases de moral, cuando era el sobón de ese dictador (...) Yo no estoy insultando a nadie, estoy diciendo las cosas como son. Aquí, la corrupción está con varios candidatos", indicó el exparlamentario.

Álvarez contraataca y vincula a Lescano con Pedro Castillo

Enseguida, los moderadores exhortaron a los candidatos a guardar la compostura y a centrarse en sus propuestas. Sin embargo, a Álvarez aun le faltaban segundos y los aprovechó para contraatacar.

"Lamento que el señor Lescano siga cayendo en la bajeza. Usted ha sido telonero de Pedro Castillo, porque usted pidió un puesto para ministro de Producción, y fue nombrado", aseguró.

La semana pasada, Lescano había acusado a Álvarez de haber trabajado para el gobierno de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos en los años 90.

"Colaboró con Montesinos, le hacía los sketches, porque ya lo ha dicho la secretaria de Montesinos: Le llevaba los videos para ridiculizar a los opositores de Fujimori a cambio de dinero, eso han dicho. ¿Se le puede creer al señor Carlos Álvarez lo que está diciendo?", aseguró.

El candidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, arremetió contra Yonhy Lescano luego de que este lo tilde de "telonero de Fujimori", afirmando que pidió un ministerio al expresidente Pedro Castillo.