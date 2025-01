Carlos Zevallos exige salida del Oficial Mayor por presunta red de prostitución: "Obstruye la investigación"

En exclusiva para Exitosa, el congresista Carlos Zevallos se refirió a la investigación en curso sobre algunos funcionarios del Congreso de la República, respecto a la presunta red de prostitución. El legislador insistió en la destitución del oficial mayor, Giovanni Forno, y lamentó que se haya tenido que allanar la sede del poder del Estado.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el parlamentario detalló que se está trabajando en las pesquisas para determinar temas relevantes referidos a las señoritas relacionadas con la actividad proxeneta. Sin embargo, enfatizó que existirían obstáculos por posibles intereses para que las investigaciones no prosigan.

"Queremos saber a qué hora ingresaban las señoritas, a qué hora salían, qué actividades realizaban dentro del Congreso. A dónde se movían, y eso es lo que nos va a dar algunos indicios para seguir investigando. Cosa que, si nos van a poner obstáculos, así como el oficial mayor al decir que no se acuerda quién le entregó el CV del señor Torres Saravia , es inaudito .", acotó el congresista.

En ese mismo orden de ideas, defendió la presentación del documento firmado por quince congresistas para impulsar la destitución del oficial mayor del Parlamento. Ello recordando que la función cumplida por Giovanni Forno abarca todo lo administrativo de la Representación Nacional, por lo que le generaría suspicacias que no conozca los contratos.

"Por eso nosotros hemos presentado un documento la semana pasada, quince congresistas de la República, donde solicitamos la separación del señor Forno, porque lamentablemente viene obstruyendo a la investigación que hoy se quiere saber. No es posible que el oficial no sepa quién es, o a quién está protegiendo, aunque no lo quiere decir", complementó.