Caso Unidad Popular: JNE presenta demanda competencial contra Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Judicial, debido a que este último dispuso la inscripción del partido del exjuez supremo Duberlí Rodríguez, Unidad Popular; ello en el marco de las próximas elecciones generales del 2026.

Advierten "caos en las elecciones"

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el abogado del JNE, Lucas Ghersi, brindó detalles sobre este recurso presentado este viernes 12 de septiembre. Según precisó, el hecho de que partidos que "llegaron tarde" se inscriban extemporáneamente causaría "un caos" en el proceso electoral.

"Unidad Popular se inscribió, pero su proceso de inscripción no terminó ala fecha de corte, no había concluido. La fecha de corte era en abril y recién culminó su proceso en junio. Esta organización tiene una teoría que ellos pueden hacer lo que denominan inscripción provisional, esa teoría no tiene una base legal", dijo a la prensa, este viernes 12 de septiembre.

De tal modo, el letrado indicó que el argumento que usa la agrupación popular fundada por Duberlí Rodríguez, no es válida y no tendría sustento legal; ello debido a que la norma sobre la "inscripción provisional", es decir, el articulo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones fue derogada. "No pueden aplicar leyes derogadas", enfatizó.

Pide brevedad para tratar el caso

En tal sentido, Ghersi fue consultado sobre si el Tercer Juzgado Constitucional habría cometido algún acto irregular ante su orden de inscribir a dicho partido. Sobre ello, el abogado indicó que esta determinación deberá ser evaluada por la autoridad competente.

Cabe mencionar que, respecto al tema, el abogado del JNE indicó que espera la mayor celeridad para que el Tribunal Constitucional resuelva esta demanda; ello significa que deberían tener una respuesta ante de las elecciones generales 2026. "En el más breve término", dijo a la prensa al señalar que el TC, al determinar que un caso tiene relevancia pública, "lo puede resolver rápidamente".

"La resolución del Poder Judicial ordena prácticamente que autorice la participación de esta organización política en las elecciones generales, pero eso contraviene los precedentes del TC, contraviene las reglas de juegos electorales y por lo tanto, es que hemos presentado esta demanda competencial", ratificó Ghersi.

En conclusión, el abogado del JNE. Lucas Ghersi, indicó que el Tribunal Constitucional tiene aproximadamente 10 días hábiles, para admitir la demanda competencial presentada contra el Poder Judicial por disponer la inscripción del partido Unidad Popular.