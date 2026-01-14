César Gamboa: "El Perú necesita una reorganización TOTAL del Estado para erradicar la corrupción y las mafias"

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el fundador y secretario general del partido Salvemos al Perú, César Gamboa, afirmó que el Perú necesita una inmediata reorganización en numerosas entidades del Estado, donde se han "enquistado la corrupción y las mafias".

Salvemos al Perú plantea una "reorganización total" del Estado

El partido político Salvemos al Perú participará en las próximas Elecciones Generales 2026 con el candidato presidencial Antonio Ortiz Villano, que fue proclamado como tal el pasado 14 de diciembre.

En conversación con Nicolás Lúcar, Gamboa sostuvo que las prácticas ilicítas en todos los niveles del Gobierno le arrebata "el poder de actuar a las partes operativas como las comisarías", en el caso específico de la Policía Nacional del Perú (PNP) como institución.

"Entonces, lo que necesita el Perú es una reorganización, no solamente en la Policía, también en el Poder Judicial y en muchos entes del Estado en los cuales las mafias se han enquistado. Se necesitaría una reorganización total del país", afirmó.

El secretario de Salvemos al Perú consideró que la corrupción está tan generalizada en el país que "ya es algo normal" y que data desde hace 30 años, por lo que es necesaria una "reingeniería" para erradicarla de raíz y que es una misión que deben realizar los políticos nuevos.

Antonio Ortiz es el candidato a la Presidencia por Salvemos al Perú.

Asimismo, Gamboa aseguró que su partido propone sumar a su equipo presidencial a políticos antiguos que han podido lograr resultados positivos en favor del Estado.

"Los políticos que somos nuevos necesitamos darle al país ese cambio que necesita. Además de renovar la clase política, también queremos sumar a políticos antiguos que han servido al país de buena manera. Porque sí hay políticos que el Perú rescata", sostuvo.

Finalmente, César Gamboa destacó el enfoque pragmático del grupo de profesionales "que estamos trabajando para darle al país un plan de Gobierno de acuerdo a su necesidades actuales".

