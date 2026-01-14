Reunión de Jerí con empresario chino "es una acción encubierta": "¿Qué quería lograr informalmente?", dice Delgado-Guembes

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la polémica suscitada a raíz de la reunión extraoficial del presidente José Jerí con un empresario chino a fines de diciembre del 2025, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, aseguró que la "acción encubierta" del mandatario "linda con lo delincuencial" y que constituye una "mancha" en el ejercicio de la Presidencia.

"Una mancha horrible y negativa en la Presidencia"

En diálogo con Exitosa, Delgado-Guembes cuestionó duramente este encuentro revelado esta semana, donde Jerí, encapuchado, se encontró con Zhihua Yang en su propio chifa el 26 de diciembre pasadas las 10 de la noche. Según el jefe de Estado, su único objetivo fue planificar el Día de la Amistad Perú-China.

"No es la manera más loable, notable ni decente de realizar lo que él dice que ha hecho, que es coordinar la celebración. Si tienes que hacerlo, hay canales formales y protocolares muy sencillos que no requieren que te escondas ni que vayas encapuchado a una reunión esperando no ser visto", sostuvo.

En ese sentido, el abogado aseguró que se trata de una acción encubierta, la cual también ha generado que la Comisión de Fiscalización del Congreso le solicite más información sobre la reunión al jefe de Estado, abriendo la posibilidad de que sea citado.

Delgado-Guembes se cuestionó respecto al verdadero motivo de la reunión a escondidas con Yang, que, según considera, constituye una "mancha horrible y negativa" en el ejercicio de la Presidencia, que podría indicar "un patrón en la personalidad" de Jerí.

"¿Qué es lo que se está cubriendo? ¿Qué cosa es lo que, informalmente, trataba de realizar o lograr el señor Jerí mientras que esperaba que la oscuridad de la noche lo protegiera y no hubiera quién revelara lo que él estaba realizando. Eso es lo lamentable", subrayó.

Lo compara con Pedro Castillo: "Linda lo delincuencial"

El exoficial del Parlamento comparó el accionar y "hábitos" del mandatario interino con el del encarcelado expresidente Pedro Castillo, señalando que Somos Perú, partido de Jerí, tiene otro tipo de formación y cimientos.

"El presidente de la República no puede hacer eso. Castillo también lo hacía, se esperaba porque sus hábitos y su formación cultural han sido diferentes a los de Jerí. Pero, en su caso, él pertenece a un partido que se identifica con los hábitos de la ciudad", precisó.

En esa línea, Cesar Delgado-Guembez condenó que el jefe de Estado se haya prestado para un "hábito que linda con lo delincuencial", sabiendo "en qué consiste la cultura nacional" gracias a su partido.

Pese a ello, el entrevistado marcó una postura en contra de un eventual pedido de vacancia contra Jerí Oré, pues el corto tiempo que queda para que concluya su mandato hace que esta posibilidad no sea "lo más oportuno".