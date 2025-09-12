Dina Boluarte busca saber cuántas diligencias podrá realizarle la Fiscalía: TC define este mes el pedido de aclaración

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco Zerga, anunció este viernes 12 de septiembre, que en este mes se resolverá el pedido de aclaración formulado por la mandataria Dina Boluarte, respecto al alcance del último fallo que archiva las investigaciones en su contra hasta que culmine su mandato.

Desde los exterior del Congreso, la magistrada precisó que la precisión en análisis busca despejar dudas sobre la frecuencia y el alcance de los actos de investigación que puede realizar la Fiscalía mientras dure el mandato presidencial.

¿Qué aclaración espera Dina Boluarte?

En diálogo con Canal N, la máxima autoridad del TC señaló que el petitorio de la jefa de Estado corresponde a saber cuántas veces el Ministerio Publico puede realizar diligencias y de qué tipo serían, en el marco de sus funciones y de acuerdo a los lineamientos recientemente planteados en su sentencia del 19 de agosto.

"Lo que pregunta es cuántas veces tiene que reconocer documentos, reconocer objetos, reconocer voces, o sea, pregunta cuántas veces tendría que ser esos actos de investigación y eso es lo que estamos viendo", mencionó.

Del mismo modo, la jurista aseveró que el fallo que suspende temporalmente las investigaciones en contra de la mandataria "no es exclusivamente para ella", sino es una figura aplicable para todos los presidentes entrantes, sin excepción alguna.

Pruebas de la Fiscalía sí son válidas

Sobre la actuación del Ministerio Público en el proceso de investigación hacia la jefa de Estado, Pacheco Zerga no desmereció los actuados, por el contrario, respaldó las mismas, calificándolas como "válidas".

En ese sentido, la titular del TC explicó que el fallo emitido por el máximo intérprete de la Carta Magna estableció que todas las pruebas reunidas por la Fiscalía de la Nación podrán ser utilizadas al finalizar el mandato presidencial de Boluarte Zegarra. Agregó, que, la resolución no impide que la Fiscalía lleve a cabo diligencias específicas como entrevistas o reconocimientos de documentos.

Vale recordar que, a través de la II Conferencia de Prensa Descentralizada Regional del TC, desarrollada el 28 de agosto, aseveró que el artículo 117 de la Constitución ha limitado que la acusación constitucional a un presidente en ejercicio solo es por cuatro motivos asociados a actos públicos, como el no dejar que funcione el Congreso o no permitir que haya elecciones. "El Tribunal Constitucional no podía aumentar otra causal", puntualizó.

Continúan las interpretaciones del polémico fallo que suspende las investigaciones penales hacia la presidenta, ahora busca saber en específico cuáles y cuántas serían las diligencias que podría hacerle la Fiscalía, a partir de ahora.