Juan Carlos Lizarzaburu renuncia a la bancada de Alianza para el Progreso por motivos "personales"

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario Juan Carlos Lizarzaburu presentó su renuncia a la bancada política de Alianza para el Progreso (APP). Según se conoció, el documento fue remitido al vocero de la agrupación parlamentaria, Eduardo Salhuana, este viernes 12 de septiembre, en horas de la mañana.

Renunció por motivos personales

Mediante el Oficio N° 041-2025/2026-JMLL/CR, el congresista de la República escribió una breves palabras explicando el motivo de su renuncia, la cual se presentó sin haber anticipado su decisión a los medios o a través de sus redes sociales; por lo que se presume, podría haber tomado por sorpresa a sus colegas.

"Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para comunicar mi decisión de renunciar, por motivos estrictamente personales, a la bancada parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP)", se lee en la documentación presentada este 12 de septiembre.

De tal modo, se conoció que a través del asunto denominado "Renuncia al Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso", Lizarzaburu se dirigió al vocero de la bancada, expresidente del Congreso, Eduardo Salhuana; ello para agradecer en general a sus colegas por la oportunidad que se le brindó.

#LoÚltimo



Juan Carlos Lizarzaburu renuncia a la bancada de Alianza para el Progreso



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/BCLSvJ8x4s — Canal N (@canalN_) September 12, 2025

En tal sentido, Lizarzaburu recalcó que el motivo de su renuncia son netamente personales, sin embargo, no brindó mayores detalles que esclarezcan su situación. Cabe mencionar que, indicó que dicho tema estrictamente íntimo, "escapa del ámbito político y partidario".

Es así que expresó su agradecimiento por la oportunidad y apertura de parte de sus colegas del partido, desde el primer día en que perteneció a la bancada. Asimismo, manifestó sus mejores deseos en la labor parlamentaria que continuarán desempeñando sus compañeros.

Envuelto en una serie de polémicas

Cabe mencionar que, el parlamentario Lizarzaburu se ha visto envuelto en una serie de polémicas con respecto a su labor, a sus declaraciones sobre distintos temas o hasta de sus actos, como ocurrió la vez en que minimizó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Esto ocurrió en el mes de febrero del presente año, cuando el parlamentario se refirió a la posibilidad de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) sean fusionados en uno solo. El legislador minimizó al MIMP al sugerir que el Estado no lo necesita, y que si fuese así, también debería existir un "ministerio del hombre".

Es así que, este viernes 12 de septiembre, el parlamentario Juan Carlos Lizarzaburu presentó su renuncia oficial a la bancada de Alianza para el Progreso; ello mediante un oficio remitido hacia el vocero de la agrupación, Eduardo Salhuana.