Chirinos pide información a Marina de Guerra sobre estado de isla 'El Frontón': "No puede volver a ser una cárcel"

06/09/2025

La congresista de la República, Patricia Chirinos, ha solicitado a la Marina de Guerra del Perú información oficial sobre el estado actual de la isla 'El Frontón'; ello en el marco de la propuesta por parte del Gobierno de Dina Boluarte sobre construir un nuevo penal en dicha zona.

Oficio al comandante general de la Marina de Guerra

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la parlamentaria informó sobre la presentación del Oficio N° 3362-2024-2025-PRCHV-CR, el cual fue remitido hacia el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, Javier Bravo de Rueda Delgado, el último jueves 4 de septiembre.

"El Frontón no puede volver a ser una cárcel. He solicitado a la Marina de Guerra información oficial sobre el estado actual de la isla, los usos y limitaciones vigentes, así como su posición institucional frente a este proyecto. Todos los chalacos rechazamos este decisión improvisada y populista de la señora Boluarte que amenaza la seguridad y el futuro del Callao", escribió Chirinos este sábado 6 de septiembre.

De tal modo, se conoció que en el oficio, Chirinos expresó su rotundo rechazo hacia la propuesta del Ejecutivo sobre construir un nuevo establecimiento penitenciario en la isla 'El Frontón'. Según indicó, el pedido hacia la Marina de Guerra lo realiza bajo su calidad de congresista elegida por la región Callao.

¿Qué información solicitó Patricia Chirinos?

En tal sentido, para la congresista dicha iniciativa representaría un "grave riesgo" para la seguridad de los vecinos del Callao. Además, acusa una afección "irreversible" a la vocación natural, histórica y estratégica de dicho espacio. Es así que debido a que la Marina de Guerra ejerce la administración y custodia de dicha isla, se ha solicitado información sobre:

El estado actual de la isla y de las instalaciones bajo resguardo de la Marina.

Los usos autorizados y las limitaciones vigentes respecto a este territorio insular.

La posición institucional de la Marina de Guerra del Perú frente a la eventual implementación de un penal de máxima seguridad en la zona.

"Dada la relevancia del tema, esta información resulta esencial para sustentar acciones parlamentarias y velar por la defensa de los intereses del Callao y de la seguridad nacional", se lee en la documentación enviada a la Marina de Guerra.

