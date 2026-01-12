Lucinda Vásquez: Comisión de Ética aprueba suspender por 120 días a congresista por caso 'Mochasueldos'

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Ética del Congreso aprobó suspender, en el ejercicio del cargo, a la parlamentaria Lucinda Vásquez por un periodo de 120 días, ello en el marco del caso 'Mochasueldos'. También se establece la suspensión de sus haberes si la medida es ratificada tras su votación en el Pleno.

Aprueban suspensión en Comisión

Parlamentarios de la Comisión de Ética aprobaron por mayoría la suspensión de la congresista Lucinda Vásquez Vela por el caso 'Mochasueldos', en donde extrabajadores de su despacho la denunciaron por haberles solicitado parte de su salario a modo de supuestas donaciones y préstamos que no fueron devueltos. En dicha acusación, también se incluía la denuncia por la contratación de sus familiares, así como el recorte de viáticos a una asesora de su oficina.

"En el desarrollo de la novena sesión ordinaria se procedió a la votación del informe final que recomienda la suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes de 120 días de legislatura", señaló el presidente de la comisión, Elvis Vergara.

No la investigarán por contratar familiares

El pasado 2 de diciembre del 2025, la misma Comisión de Ética no alcanzó los votos necesarios para aprobar el informe de la investigación por la presunta contratación de familiares en el despacho de Vásquez.

De esta manera, se rechazó el informe final que proponía sancionar a Lucinda Vásquez. La votación del grupo parlamentario obtuvo 5 votos a favor, una abstención y 8 en contra de manera que la investigación pasó al archivo.

En la investigación se detallaba que la parlamentaria contrató a tres sobrinos para que ocuparan puestos de confianza. Estos no contaban con los requisitos profesionales requeridos para los cargos. Debido a que los sueldos fueron cobrados por fondos públicos, se dio el inicio a la investigación.

Por tal razón, el documento recomendaba declarar fundada la denuncia por vulneración de principios éticos así como diversas disposiciones del Código de Ética Parlamentaria que habría vulnerado. También se propuso suspenderla por 120 días con descuento de haberes, sin embargo, ninguna de estas medidas prosperó.

2⃣ Segundo punto: Nueva votación del Informe Final del Exp. N.º 216-2024-2025/CEP-CR, seguido contra la congresista Lucinda Vásquez Vela. El documento se somete nuevamente al voto debido a que, en la sesión anterior, las abstenciones superaron a los votos a favor y en contra. pic.twitter.com/acpuTS3jTt — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) January 12, 2026

Tras ello, una nueva denuncia puso al descubierto presuntas malas prácticas en su cargo como parlamentaria. Además del caso 'Cortaúñas', que aún está en investigación, Lucinda Vásquez fue procesada por el caso 'Mochasueldos'. Al respecto, la Comisión de Ética aprobó suspender por 120 días a la congresista. Ahora, la votación en el Pleno del Congreso determinará si será o no suspendida.