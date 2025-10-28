Lucinda Vásquez rechaza acusaciones en su contra y denuncia "venganza" de sus extrabajadores

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la República, Lucinda Vásquez Vela, emitió un comunicado público tras los recientes cuestionamientos en su contra luego de revelarse el uso de personal de su despacho para actividades personales fuera de su función parlamentaria.

Congresista Lucinda Vásquez se pronuncia

Con una posible investigación encima, la legisladora Lucinda Vásquez emitió un comunicado dando su versión de los hechos. En el escrito menciona una "distorsión" del contexto donde se observó a personal de su despacho cortándole las uñas de los pies, tras un informe periodístico.

En ese sentido, indicó como "acciones falsas" las acusaciones por presuntamente obligarlos y humillarlos a realizar tal función. Por ello, puntualizó su comunicado como un rechazo, una venganza y una ratificación de su labor parlamentaria.

"Rechazo categóricamente cualquier intento de manipulación a través del uso indebido de información que busque distorsionar mi labor parlamentaria", indicó.

En su comunicado, continúa, y señala: "venganza contra mi persona, esta situación demuestra de manera significativa un ataque sin precedente que busca generar zozobras en mi entorno y pánico a la ciudadanía", indicando que la difusión de las imágenes formarían parte de una represalia con tinte político.

"Toda vez que viene siendo ingeniado por ex-trabajadores de mi despacho que no les permití aprovecharse para cumplir sus necesidades personales de índole político", puntualiza.

Como punto de cierre, la congresista del Bloque Magisterial exhortó a la ciudadanía y medios de comunicación a "no dejarse sorprender por declaraciones o publicaciones sin sustento que solo buscan generar confusión con fines ajenos al interés público".

Acompañando al comunicado, la parlamentaria agregó una descripción en su publicación en la red social de Facebook: "Mi voz siempre será la verdad. No me detendrán la mentira ni la manipulación. Sigo firme, con transparencia y convicción", indicó la congresista.