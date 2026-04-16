Carlos Álvarez exige la salida de Piero Corvetto tras denunciar graves fallos en Elecciones 2026

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A través de una entrevista con El Comercio, el excandidato Carlos Álvarez calificó de "escándalo" el desarrollo de los comicios presidenciales, denunciando la manipulación de actas y trabas para votantes vulnerables. Según el excandidato, el sistema ha perdido toda credibilidad, afectando la voluntad de miles de peruanos en las urnas.

Álvarez manifestó su profunda desconfianza hacia el organismo electoral tras detectar que diversas mesas de votación fueron abiertas de forma irregular. Para el líder de País para Todos, este proceso constituye un atentado directo contra la democracia que no debe ser ignorado por las autoridades.

El comunicador enfatizó que el actual jefe del organismo, Piero Corvetto, debe abandonar su cargo de inmediato por la falta de transparencia demostrada. Según su postura, no se puede permitir que la misma gestión lidere el balotaje definitivo ante las serias dudas que hoy existen.

Cuestionamientos directos al jefe de la ONPE

"Ese señor tiene que irse, o lo sacan o renuncia, porque no es ninguna garantía para la segunda vuelta", sentenció Álvarez durante la entrevista con El Comercio. El excandidato sostuvo que su crítica nace desde su rol como ciudadano preocupado por el respeto al sufragio.

El excandidato también se refirió a las demoras que impidieron el voto de adultos mayores y personas con discapacidad en diversos centros. Según el cómico, es inaceptable que se haya jugado con el derecho sagrado al voto de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

A pesar de las evidencias presentadas, Álvarez indicó que esperará el reporte oficial del conteo al cien por ciento antes de tomar decisiones. Según sus palabras, aunque existen irregularidades graves, mantendrá la serenidad frente a los resultados finales que emitan las instituciones correspondientes al cierre.

Futuro político y apoyo en segunda vuelta

Sobre un posible respaldo a Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, el humorista evitó dar una respuesta apresurada y pidió evaluar las propuestas. Según Álvarez, el país necesita soluciones reales para la salud mental, la desnutrición crónica y la inseguridad ciudadana que afecta a todos.

Finalmente, aseguró que retomará su labor social en provincias tras concluir esta etapa electoral, manteniendo su compromiso con quienes confiaron en él. Según el líder político, su partido seguirá vigente para las próximas elecciones municipales y regionales, buscando siempre la unidad de los peruanos.

El panorama político sigue tenso mientras se espera que la ONPE resuelva los cuestionamientos planteados por Carlos Álvarez sobre las elecciones. La transparencia institucional será clave para legitimar al próximo gobierno y calmar las denuncias de fraude que hoy sacuden al país tras los resultados.