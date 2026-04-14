Junta Nacional de Justicia inicia investigación a Piero Corvetto por incidentes en Elecciones 2026

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación de oficio contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, por los graves incidentes en las Elecciones Generales 2026. Ante la ola de reclamos ciudadanos, la institución busca determinar responsabilidades administrativas por el caos generado el último domingo.

La JNJ inició de oficio el lunes 13 de abril, conforme a sus competencias institucionales, la investigación preliminar contra el titular de la institución electoral, debido a los hechos ocurridos durante el proceso electoral que afectaron a miles de votantes peruanos.

🚨 #AHORA | La Junta Nacional de Justicia informa a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/xycbknG9l9 — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) April 14, 2026

Un proceso bajo la lupa institucional

De acuerdo al comunicado oficial de la JNJ, se han recibido numerosas denuncias ciudadanas sobre los mismos hechos que ya se investigan. Estas quejas se sumarán al proceso principal para ser evaluadas bajo el reglamento de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la institución autónoma.

"Se ha procedido a notificar al señor Piero Alessandro Corvetto Salinas la resolución de apertura de investigación preliminar, otorgándosele un plazo máximo de diez (10) días hábiles para la presentación de sus descargos, en respeto del debido proceso", anunció la JNJ.

Corvetto deberá explicar las razones técnicas y logísticas que impidieron la apertura a tiempo de varias mesas de votación. Mientras tanto el organismo reafirma su compromiso con la Constitución Política y la defensa irrestricta del orden democrático y nacional.

La institución señaló que el objetivo es garantizar la gobernabilidad y la transparencia en momentos de alta tensión política. La apertura de este expediente busca aclarar si hubo negligencia en la cadena de mando durante el transporte de material electoral crítico.

Respaldo al orden democrático y constitucional

La JNJ actúa como un organismo constitucional autónomo que busca garantizar la gobernabilidad y la confianza ciudadana en las instituciones. Por ello, el proceso contra Corvetto se llevará a cabo respetando el debido proceso legal y los plazos establecidos por la normativa vigente.

La situación de Corvetto es delicada tras el malestar generado en locales de sufragio donde el material no llegó a tiempo. Este escenario obliga a una revisión profunda de la gestión logística para asegurar que la voluntad popular no sea respetada.

Por ello, el titular de la ONPE tiene la oportunidad de responder a los cuestionamientos sobre su desempeño frente a la JNJ. Este organismo calificará las denuncias conforme avancen los días, buscando esclarecer lo sucedido durante las recientes elecciones.

Ante ello, la resolución de este caso marcará un precedente importante sobre la responsabilidad de los funcionarios en la organización de comicios. La ciudadanía espera respuestas claras tras haber enfrentado largas colas y locales cerrados durante las tensas jornadas de elecciones.