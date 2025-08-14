Congresistas reaccionan al encarcelamiento de Martín Vizcarra: "Me encantó ver su cara de sorpresa"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de la reclusión del expresidente Martín Vizcarra en el penal Barbadillo de Ate, en cumplimiento de los 5 meses de prisión preventiva dictados por el juez Jorge Chávez Tamariz, congresistas de la República reaccionaron a la medida.

"Me encantó ver su cara de sorpresa"

Canal N recogió las palabras de los parlamentarios. En una postura crítica hacia el expresidente y a favor del dictamen, la legisladora de Renovación Popular, Norma Yarrow, celebró el encarcelamiento de Vizcarra Cornejo, remarcando que, aunque no confiaba en la justicia, esta acción le demostró que estaba equivocada.

"Pensé que no existía la justicia. Me encantó ver la cara de sorpresa que puso Martín Vizcarra cuando se dictó la detención", declaró.

Yarrow destacó que, con el encierro del exdignatario, se demuestra a la sociedad que las autoridades vienen haciendo lo correcto frente a casos de corrupción en cargos públicos. Finalizó, señalando que nadie debe alegrarse por el caso, ya que, con Martín Vizcarra, son cinco expresidentes que cumplieron cárcel en el penal Barbadillo de Ate.

#EnVivo



Norma Yarrow, congresista: Pensé que no existía la justicia. Me encantó ver la cara de sorpresa que puso Martín Vizcarra cuando se dictó la detención



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/23cdiGYz4o — Canal N (@canalN_) August 14, 2025

"Castiga el cinismo de Martín Vizcarra"

Por su parte, el parlamentario no agrupado, Carlos Anderson, manifestó que, aunque está en contra de la prisión preventiva, entiende la alegría que causó el dictamen contra el exjefe de Estado, recordando el "dolor que causó a miles de familias" y que, de alguna forma, castiga "el cinismo del expresidente"

"Ha actuado como a mi nadie me puede tocar. Ese dolor por el cual nunca ha actuado con arrepentimiento. El mensaje que le damos al mundo, tener cuatro expresidentes ahí reunidos jugando poker, llama la atención a los peruanos de escoger con un poco más de criterio", puntualizó.

Culminó enfatizando que, aunque la justicia se tarda, finalmente alcanza a todos, así sea a esos "congresistas que se consideran intocables". eventualmente, en algún momento llega.

#EnVivo



Carlos Anderson, congresista: Entiendo el sentimiento de alegría de mucha gente, que castiga el cinismo de Martín Vizcarra, que ha actuado como... a mí nadie me puede tocar



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/jKl8hqEFiP — Canal N (@canalN_) August 14, 2025

Opiniones contrapuestas

En una postura opuesta, los congresistas Ruth Luque y Guillermo Bermejo se mostraron en contra de la medida interpuesta contra Vizcarra Cornejo, deslizando que puede existir una "persecusión política" contra el exmandatario.

Por parte de Bermejo, dejó en claro que no mantiene ningún tipo de vínculo con el exjefe de Estado, ni coincide con él en ideologías, sin embargo, determinó que el dictamen es innecesario.

"Al margen que sean culpables o no, creo que sería mejor un arresto domiciliario. Pareciera que hubiera un contenido político, no coincido con Martín Vizcarra en nada, pero me parece innecesario el tema de las prisiones preventivas", sentenció.

#EnVivo



Guillermo Bermejo, congresista: Pareciera que hubiera un contenido político, no coincido con Martín Vizcarra en nada, pero me parece innecesario el tema de las prisiones preventivas



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/O1385yHyWJ — Canal N (@canalN_) August 14, 2025

Del mismo modo, Luque detalló que genera suspicacia que un caso que sucedió hace más de 10 años recien termine en prisión preventiva, por lo que instó a que el Poder Judicial demostrar que no se trata de un acto irregular.

"Eso le corresponde al Poder Judicial es demostrar que no haya ningún caso de persecución política, estamos en un contexto electoral", dijo.

#EnVivo



Ruth Luque, congresista: Me sorprende que un caso de Moquegua recién a estas alturas se termine en una prisión preventiva. No debe pasar y eso le corresponde al Poder Judicial es demostrar que no haya ningún caso de persecución política, estamos en un contexto electoral... pic.twitter.com/25DiDFNnwf — Canal N (@canalN_) August 14, 2025

De este modo, se conocieron las diversas opiniones de algunos congresistas en relación con el encarcelamiento del expresidente Martín Vizcarra.