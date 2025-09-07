Congresistas visitarán isla El Frontón: Comisión de Defensa del Consumidor inspeccionará zona del futuro penal

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que el gobierno de Dina Boluarte anunciara la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, algunos congresistas realizarán una visita a la zona. Miembros de la La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos inspeccionarán el terreno donde se levantará el nuevo penal de máxima seguridad.

Para verificar que no afecte a ciudadanos

La visita programada para el lunes 8 de setiembre (8.30 am), estará liderada por Katy Ugarte, presidenta de esta comisión. Además de los parlamentarios, en la delegación que llegará hasta el territorio insular estará el alcalde de La Punta, Ramón Garay y representantes de asociaciones vecinales.

"Como comisión, nuestra obligación es garantizar que toda obra pública, por más necesaria que sea, respete la ley, el medio ambiente y la calidad de vida de las familias. Estaremos vigilantes para que no se vulneren derechos ni se generen impactos negativos en los servicios esenciales", indicó Ugarte.

Esta inspección se realizará con el objetivo de asegurar que los trabajos de derrumbe y levantamiento de la edificación carcelaria no afecte los derechos de los habitantes. Del mismo modo, se busca prevenir que los servicios públicos y el entorno ambiental sean afectados por las labores de construcción.

Después de que varios ciudadanos hayan mostrado su preocupación por esta obra por el convenio firmado entre los ministerios de Justicia, Vivienda y Defensa. Este acuerdo viabiliza la ejecución de la obra, que contempla la demolición y nivelación del suelo en un plazo de cuatro meses.

Penal costaría S/. 500 millones

El nuevo establecimiento penitenciario tendrá capacidad para alojar a 2 mil reos de alta peligrosidad. Se construirá en un área superior a 57 mil metros cuadrados y demandará una inversión aproximada de S/ 500 millones. Se estima que las obras comiencen en enero del 2026.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, visitó la isla el domingo pasado, en compañía de algunos de sus ministros. En su llegada, revisó planos del futuro penal que tenían expertos del Ministerio de Justicia y Derechos humanos. Dos días después, el CONAPOC aprobó la construcción de la cárcel isleña.

#NotaInformativa 📄 | CONAPOC aprueba por unanimidad la construcción del penal El Frontón para jefes y cabecillas de organizaciones criminales 👉 https://t.co/urOLyAjqD1 pic.twitter.com/aCFhgQS4zP — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) September 3, 2025

De esta forma, los congresistas de la Comisión del Consumidor realizarán una visita a la isla El Frontón, donde se levantará un nuevo penal. El objetivo es garantizar que no se vulneren los derechos de los vecinos y evitar que los servicios públicos se vean afectados por las obras.