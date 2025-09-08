Bono de chatarreo: Descubre AQUÍ cómo acceder al beneficio de hasta 25 mil dólares para renovar tu vehículo

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) brinda detalles del bono de chatarreo que promueve el retiro o la renovación vehicular a nivel nacional. Conoce en esta nota cuáles son los requisitos que debes cumplir para ser uno de los beneficiarios de este programa del Gobierno y poder así decirle adiós a tu auto viejo.

Chatarreo vehicular voluntario del MTC

Como se sabe, el Programa de Chatarreo Vehicula del MTC busca reducir la contaminación y modernizar el parque automotor en el país. A través de este programa, los ciudadanos podrán acceder a un bono de hasta USD 25 mil por dar de baja definitiva a vehículos antiguos, altamente contaminantes y que representan un riesgo para la seguridad vial.

Es así como, de acuerdo con la Resolución Directoral N° 003-2025-MTC/18, los beneficios económicos que ofrece sería lo siguiente:

Hasta 5 mil dólares para taxis (categoría M1).

Hasta 25 mil dólares para buses (categoría M3).

Dichos montos podrán usarse para adquirir vehículos nuevos a gas natural vehicular (GNV), eléctricos o híbridos, fomentando así un transporte público más moderno, seguro y sostenible.

¿Cuáles son los requisitos del Programa de Chatarreo?

A través de su portal oficial, se reveló que el programa de chatarreo voluntario son aprobados mediante el Expediente que los sustenta, por las autoridades competentes para brindar la habilitación del servicio de transporte:

En Lima y Callao lo hará la ATU.

En provincias: las municipalidades, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su financiamiento.

Quienes sean beneficiarios de este bono deben tener en cuenta el reglamento, que, de manera preliminar, considera lo siguiente:

Ser propietario de un vehículo habilitado para prestar el servicio de transporte público.

para prestar el servicio de transporte público. Que el vehículo esté en condiciones operativas mínimas (debe pasar la revisión técnica y poder movilizarse por sus propios medios).

(debe pasar la y poder movilizarse por sus propios medios). En el caso de la modalidad de renovación vehicular, el beneficiario usará el bono para adquirir una unidad nueva más eficiente y/o ambientalmente amigable.

¿Qué pasa si tu habilitación está por expirar?

No te preocupes, el documento también precisa que los transportistas con autorizaciones vigentes, incluso si están próximas a vencer, podrán postular siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Sin embargo, la aprobación del programa y los procedimientos para adscribirse dependen de la entidad que le otorgó la habilitación. Para mayor información puedes acceder a este LINK y visualizar el documento completo de preguntas y respuestas sobre el bono de chatarreo vehicular.

De esta manera, en su compromiso de apoyar la renovación de flotas y promover un transporte público seguro y respetuoso con el medio ambiente, el MTC reveló cuáles son los requisitos para acceder al Bono de Chatarreo.