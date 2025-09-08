Expresidente del TC sobre excarcelación de Betssy Chávez: "Hubo negligencia de la Fiscalía y el PJ"

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El extitular del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, se refirió sobre el proceso que conllevó a cabo la excarcelación de Betssy Chávez Chino, ex primera ministra del Gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones.

Como se recuerda, el Ministerio Público desistió de solicitar la prolongación de orden de prisión preventiva contra la también exministra de Cultura y Trabajo, figura que fue acogida por el juez Edhin Campos Barranzuela, el último viernes 5 de septiembre.

Advierte responsabilidad de los órganos de justicia

En entrevista con Canal N, el letrado responsabilizó lo actuado por la Fiscalía y el Poder Judicial por no pedir, ni atender a tiempo, la ampliación de la medida restrictiva hacia la exfuncionaria, quien desde junio del 2023 se encontraba recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Cabe señalar que, dicha disposición venció el 18 de diciembre del 2024, y que, tras un nuevo pedido fiscal de prórroga, fue declarado fundado el 26 de diciembre, figura cuestionada por su defensa y el propio Urviola por una verse una clara vulneración a los derechos fundamentales de la procesada por haber estado detenida ocho días sin mandato judicial.

"Aquí ha habido una flagrante negligencia de no haber pedido con anticipación debida la prórroga de la prisión preventiva y, además, no solamente el pedido del Ministerio Público, sino, atender la audiencia, que de acuerdo al Código Procesal Penal, el juez tiene 48 horas para celebrar la audiencia para aprobarla o rechazarla", sostuvo.

En ese sentido, avaló el fallo del TC que permitió la excarcelación de Chávez Chino, al sostener que la institución que presidió "es el garante del orden constitucional", en clara referencia a los vicios marcados en contra la libertad de la exministra.

Proponen su contratación en el Congreso

Tras recobrar su libertad, el congresista Roberto Sánchez Palomino, (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo), anunció que contratará a su excompañera de Gabinete como asesora de su despacho congresal.

"Si no tiene ningún impedimento para laborar, para trabajar, procede, y si cumple los requisitos. La Dra. Betssy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional. Yo estaría contentísimo para que sea soporte profesional en mi despacho parlamentario", mencionó.

El anuncio del legislador no cayó bien en algunos legisladores, por ejemplo, uno de los más críticos a su eventual incorporación al Parlamento fue Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), argumentando, que al ser congresista suspendida, tiene "incompatibilidad" (Art 92 de la Constitución).

La excarcelación de Betssy Chávez sigue trayendo revuelo, no solo al interior del Congreso, también suma críticas por la visible inacción entre el PJ y el Ministerio Público por no atender a tiempo el pedido de prolongación de prisión preventiva en su contra.