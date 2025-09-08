Vocero de la Fiscalía: "Quieren hacer creer que el Ministerio Público es responsable de la crisis de inseguridad"

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas, aseguró que hay una campaña "maliciosa" contra el Ministerio Público por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, con el fin de responsabilizarlos de la crisis de inseguridad que se vive en el país.

"Pretenden hacer creer que la Fiscalía es responsable de la crisis de inseguridad, sin tener en cuenta que hay leyes que favorecen abiertamente al crimen organizado", afirmó.

Noticia en desarrollo...