Judiciales
Grave acusación

Vocero de la Fiscalía: "Quieren hacer creer que el Ministerio Público es responsable de la crisis de inseguridad"

El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, aseguró de la existencia de una campaña contra la Fiscalía por parte de Juan José Santiváñez, para culparlos de la crisis de inseguridad a nivel nacional.

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 08/09/2025

En entrevista con Exitosa, el vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas, aseguró que hay una campaña "maliciosa" contra el Ministerio Público por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, con el fin de responsabilizarlos de la crisis de inseguridad que se vive en el país. 

"Pretenden hacer creer que la Fiscalía es responsable de la crisis de inseguridad, sin tener en cuenta que hay leyes que favorecen abiertamente al crimen organizado", afirmó. 

Noticia en desarrollo...

