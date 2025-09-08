Caso Alan García: "La decisión que tomó no tiene relación directa con las investigaciones", asegura vocero de la Fiscalía

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En comunicación con Exitosa, el vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas, rechazó que el Ministerio Público haya "aniquilado" al expresidente de la República, Alan García. Según señaló, la decisión que tomó el exmandatario no tiene relación directa con las investigaciones en su contra.

Cubas respondió ante declaraciones de PPK

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Cubas se refirió a este tema en el marco de las declaraciones emitidas por Pedro Pablo Kuczynski, quien denunció que el Ministerio Público busca "llevarlo a la muerte" con el pedido de una condena de 35 años de cárcel, comparándolo con el desenlace de Alan García.

"Es una apreciación muy ligera del expresidente (PPK), menos es cierto que el Ministerio Público haya aniquilado al expresidente Alan García, la decisión que él tomó de autoeliminarse no tiene una relación directa de las investigaciones que se venían practicando hasta ese momento", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el vocero de la Fiscalía cuestionó lo referido por el expresidente. Según indicó, PPK tuvo una apreciación muy "ligera" ante las investigaciones que existen en su contra por presuntos actos de corrupción y de lavado de activos.

En tal sentido, respondió a Kuczynski, quien, en una entrevista a Perú 21, acusó que el Ministerio Público estaría buscando "hacer lo mismo" que le pasó a Alan García hacia su persona. Además, el expresidente insistió en que no existen pruebas sólidas en su contra para que la Fiscalía pida una sentencia de 35 años de prisión.

Sobre caso Alan García

Al respecto, Víctor Cubas rechazó rotundamente que desde la Fiscalía de la Nación se haya "aniquilado" a Alan García. Según enfatizó, la decisión que tomó el expresidente el pasado 17 de abril del 2019, cuando iba a ser detenido preliminarmente por presunto lavado de activos provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, no tuvo relación directa a las investigaciones que se realizaban.

Cabe mencionar que, PPK remarcó que dicho pedido de prisión, se trata de un "plan político" para "eliminarlo". "(Esa es) la política de la Fiscalía. Yo me resisto. Siempre he trabajado patrióticamente y he regresado al Perú para trabajar. Siempre he cumplido mi función sin un centavo de corrupción", señaló.

"Dicen que hay 2,500 acusaciones. No hay ninguna. Han agarrado sus propios memorándums (...) No he recibido ningún centavo", afirmó.

De esta manera, el vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas, respondió al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien acusó que el Ministerio Público busca "eliminarlo" al igual que a Alan García. Cubas indicó que la decisión de García no tuvo relación con las investigaciones que se realizaban en su contra.