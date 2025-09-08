Presidente del Congreso sobre contratación de Betssy Chávez como asesora: "Legalmente no procede"

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, José Jerí, se pronunció respecto a la posible contratación de Betssy Chávez como asesora en el despacho del parlamentario Roberto Sánchez. Sobre ello, Jerí Oré indicó que legalmente no procedería dicha designación debido a que la expremier de Pedro Castillo se encuentra suspendida.

"Betssy Chávez es una congresista suspendida"

Mediante declaraciones para un conocido medio de comunicación, Jerí indicó que el legislador Sánchez Palomino debería responder ante su solicitud para que se contrate a la reciente excarcelada Betssy Chávez, quien viene siendo investigada por el presunto delito de rebelión.

"En principio, legalmente no procede porque ella es una congresista que está suspendida, no está desaforada, en consecuencia, no procede. (Roberto Sánchez) tendrá que explicarlo, pero legalmente y procedimentalmente no corresponde", dijo a Punto Final.

De tal modo, Jerí fue consultado sobre la posibilidad de que la expremier, quien recientemente fue excarcelada por una decisión del Tribunal Constitucional (TC). Al respecto, el presidente del Parlamento argumentó brevemente, el motivo por el que Betssy Chávez no podría desempeñarse como asesora en el despacho de su colega Roberto Sánchez.

En tal sentido, el parlamentario indicó que Chávez Chino es una congresista suspendida de sus funciones, que, además, no tiene la condición de desaforada; por lo que no procedería legalmente su designación en el mencionado cargo. Asimismo, no descartó que esta idea sea un tema político.

Cabe mencionar que, el pasado 5 de septiembre, Roberto Sánchez, congresista de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, mediante el requerimiento de personal N.° 10533, solicitó que se contrate a un asesor personal de confianza de nivel 8 para que forme parte de su despacho.

Sobre inhabilitación pendiente contra Pedro Castillo

En otro momento, José Jerí se pronunció sobre la aún inexistente inhabilitación política contra el expresidente Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre del 2022, dio un fallido golpe de Estado. Sobre ello, Jerí indicó que el caso se encuentra aún en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, pendiente de su evaluación.

"Hay una demora que hubo en diferentes Mesas Directivas de la Subcomisión. Desconozco cuales son los motivos exactos, porque finalmente son los presidentes de la comisión quienes miden los tiempos, pero hay un compromiso firme de parte, extraoficialmente, lo que he conversado con la presidenta de la Subcomisión, de que va a darle el impulso correspondiente, sin que se vea como un tema de persecución que pueda argumentar el expresidente (Pedro Castillo)", explicó Jerí.

De esta manera, el presidente del Congreso, José Jerí, fue consultado sobre la posible contratación de Betssy Chávez como asesora en el despacho del parlamentario Roberto Sánchez.