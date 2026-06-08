Wolfgang Grozo no colaboraría con Antauro Humala en eventual gobierno de Roberto Sánchez: "Me genera repulsión"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la tensión por la segunda vuelta presidencial y los debates sobre posibles alianzas técnicas, el excandidato presidencial por Unidad Democrática, Wolfgang Grozo, fue categórico al marcar distancia de Antauro Humala.

En diálogo con Exitosa, aseguró que no participaría en ningún espacio de diálogo donde esté presente el líder etnocacerista, debido a sus antecedentes vinculados al Andahuaylazo, el levantamiento armado de 2005 que dejó seis policías muertos.

Declaraciones de Grozo

Grozo explicó que, pese a que Roberto Sánchez ha manifestado su disposición de colaborar con todos los actores políticos en caso de llegar a la presidencia, él no aceptaría "sentarse en una mesa" donde esté Humala.

"El equipo de Juntos por el Perú no me han llamado, en lo absoluto, porque he sido sumamente enfático en las declaraciones que he manifestado. En mi caso, yo siendo un militar en retiro, yo no podría sentarme al lado de quien ha asesinado policías a mansalva", afirmó.

El excandidato añadió que, independientemente de quién gane la segunda vuelta, está dispuesto a aportar con conocimiento técnico en materia de seguridad ciudadana, pero sin ningún vínculo con Humala.

"Lo que yo podría hacer es brindar mis conocimientos en la lucha contra la inseguridad. Pero como digo, no podría sentarme en una mesa con Antauro Humala. Verle la cara a este señor, si es que se le puede llamar 'señor' a un personaje que ha matado y asesinado a otros connacionales vistiendo el uniforme, me genera mucha repulsión, sinceramente", sentenció.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el excandidato presidencial Wolfgang Grozo aseguró que no participaría en espacios de diálogo donde esté presente el líder etnocacerista Antauro Humala, debido a sus antecedentes por el Andahuaylazo.



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Una alianza polémica

Las declaraciones de Grozo se suman a un debate que ha acompañado la campaña de Roberto Sánchez. Diversos analistas e informes han corroborado que el candidato de Juntos por el Perú participó en actos conmemorativos del Andahuaylazo en 2025, donde reivindicó la acción como "política" y llamó a construir un proyecto de largo plazo.

Sin embargo, en 2026, con la segunda vuelta en puerta, Sánchez ha intentado desvincularse de Humala, asegurando que las declaraciones del etnocacerista sobre eventuales acciones de gobierno son a título personal y que no tiene un rol significativo en su partido.

Esta contradicción ha generado críticas de diversos sectores, incluyendo a congresistas como Américo Gonza, que lo acusaron de oportunismo y de ser "muy falso" por moderar su discurso y negar vínculos con el etnocacerismo.

La distancia marcada por Grozo refleja el dilema que enfrenta Sánchez, ya que mientras buscó proyectar moderación para ampliar su base electoral, su pasado reciente lo vincula con Humala. La negativa de actores como Grozo a colaborar en espacios donde esté presente el líder etnocacerista refuerza la percepción de que esa alianza genera rechazo en sectores institucionales y militares.

El excandidato expone un flanco sensible para Sánchez: la relación con Antauro Humala. Aunque el candidato de JPP insiste en que su proyecto es independiente, las contradicciones entre sus gestos siguen alimentando la desconfianza.