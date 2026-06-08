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Ante próximo gobierno

El antifujimorismo fiscalizará a Keiko Fujimori, con Roberto Sánchez habrá tibieza, señala politóloga

La politóloga Gabriela Navarro analizó cómo variaría la fiscalización ciudadana y política dependiendo de quién gane la segunda vuelta y se haga con la presidencia de la República.

Expectativas sobre la fiscalización ciudadana ante eventual gobierno.
Expectativas sobre la fiscalización ciudadana ante eventual gobierno. (Composición Exitosa)

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 08/06/2026

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La segunda vuelta presidencial no solo se define en las urnas, también en los escenarios de gobernabilidad que se anticipan. En diálogo con Exitosa, la politóloga Gabriela Navarro sostuvo que el nivel de fiscalización ciudadana y política variará según quién resulte elegido, marcando diferencias claras entre un eventual gobierno de Keiko Fujimori y uno de Roberto Sánchez.

Fiscalización al fujimorismo

Navarro señaló que el movimiento antifujimorista, presente tanto en el Congreso como en la ciudadanía, funcionaría como un bloque de oposición sólido en caso Fujimori llegue al poder.

"Si es que sale un gobierno de la señora Keiko Fujimori, el antifujimorismo va a supervisar y va a estar controlando todas las decisiones que tome Fuerza Popular", afirmó.

Según su análisis, esa fiscalización podría operar casi como un partido completo, con capacidad de cuestionar y limitar las decisiones del Ejecutivo.

Tibieza frente a Sánchez

La politóloga también planteó un panorama distinto si el ganador es Roberto Sánchez. En ese caso, anticipó una moderación de sus propuestas, inicialmente radicales, y una fiscalización menos intensa.

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"Sin embargo, si saliera Roberto Sánchez, lo que se va a tener es una tibieza muy similar a la que se había tenido con Pedro Castillo y con la señora Dina Boluarte, en la cual para mantener cierto nivel de sostenibilidad, se pasa por agua tibia algunos vínculos que pueda tener", explicó.

Este análisis conecta con lo que hemos trabajado en notas previas: Sánchez ha intentado moderar su discurso en la segunda vuelta, distanciándose de figuras como Antauro Humala, aunque sus contradicciones han generado desconfianza. La percepción de tibieza se relaciona con esa estrategia de suavizar posturas para ampliar su base electoral.

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El voto antifujimorista

El profesor José Incio, del departamento de Ciencias Sociales de la PUCP, complementó el análisis señalando que el antifujimorismo ha sido históricamente más un voto negativo —rechazo a que Fujimori alcance la presidencia— que un voto de convicción real hacia el candidato contrario.

Además, advirtió que, independientemente de quién asuma la presidencia, el Congreso vivirá un lustro similar al último, con bancadas poco cohesionadas y con Fuerza Popular como la única agrupación con estructura fija.

Las reflexiones de Navarro e Incio ponen en evidencia que la gobernabilidad del próximo quinquenio estará marcada por la tensión entre fiscalización y tibieza. Si gana Fujimori, el antifujimorismo promete ser un contrapeso activo; si gana Sánchez, la moderación y las contradicciones podrían derivar en una fiscalización más laxa, similar a lo ocurrido con Castillo y Boluarte.

Temas relacionados Antifujomorismo Fiscalización Keiko Fujimori Roberto Sánchez segunda vuelta 2026 tibieza

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