Congreso: Pleno aprobó invitar a gabinete de Eduardo Arana HOY para rendir cuentas

El Congreso de la República aprobó invitar hoy, jueves 9 de octubre, al premier Eduardo Arana y a los miembros del gabinete ministerial para rendir cuentas y proponer soluciones ante la creciente inseguridad de nuestro país.

Gabinete deberá acudir al Congreso

Se trata de la Moción N° 18617/2025 que planteaba invitar al ministro del Interior, Carlos Malaver, para que brinde información sobre las medidas adoptadas por su sector para enfrentar la violencia generada por bandas delincuenciales, principalmente en Trujillo.

Sin embargo, este pedido fue modificado en el Pleno, luego de que el miércoles 8 de octubre en la noche se registrara un atentado contra los miembros de la banda de cumbia Agua Marina. Por ello, se planteó que la invitación se de para el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto a su gabinete.

Con 81 votos a favor y uno en contra, se aprobó invitarlos para este jueves 9 de octubre a las 3:00 p. m. a fin de informar sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo para combatir la violencia generada por bandas delincuenciales que atentan contra la seguridad ciudadana, "así como la reglamentación e implementación de las leyes sobre seguridad ciudadana aprobadas en los últimos meses por el Congreso".

Juntan firmas para moción de vacancia presidencial

La bancada de Renovación Popular, presentó una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por la grave crisis de inseguridad ciudadana que afronta nuestro país. En esa misma línea, la bancada de Podemos Perú y la Bancada Socialista vienen impulsando nuevas mociones de vacancia.

Estas se dan en respuesta a los últimos eventos que muestran el hartazgo y los niveles a los que ha llegado la extorsión en nuestro país. Tal como el ataque en pleno concierto contra Agua Marina, que dejó a 5 heridos, y los paros de transportistas, debido a los constantes asesinatos en su gremio.

En total son tres las mociones que buscan 33 firmas para poder llevar a debate el tema y lograr sacar del poder a Dina Boluarte, a solo seis meses de las Elecciones Generales 2026. De lograrlo, la mandataria deberá acudir al Parlamento para responder por la problemática en cuestión.

Por ello, otras las medidas impulsadas, es invitar al premier Eduardo Arana junto a su gabinete para que los ministros respondan respecto a las medidas adoptadas desde sus sectores para combatir el problema de la inseguridad.