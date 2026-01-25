Congreso: Proponen declarar como patrimonio cultural el edificio de Petroperú para evitar su venta

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista), presentó un proyecto de ley con la finalidad de declarar como Patrimonio Cultural de la Nación al edificio de Petroperú S. A., ubicado en el distrito de San Isidro, al considerarlo como un "símbolo de desarrollo y del nacionalismo peruano".

En ese sentido, el Proyecto de Ley N.º 13810/2025-CR, presentado el jueves 22 de enero, a través de la plataforma institucional del Congreso, propone que la actual sede de la petrolera estatal sea considerada un "bien de dominio público inalienable e imprescriptible".

Busca evitar que ProInversión la tenga en su lista de activos

Teniendo en contexto plan de reorganización que ordenó el Gobierno hacia Petroperú, el parlamentario del bloque de izquierda destaca en su iniciativa, que su estructura ubicada en Lima representa el periodo de modernización del Perú, en el que su diseño se asemeja a una torre de perforación petrolera, la cual refleja su identidad institucional, lo que refleja "el impulso de la nación hacia el desarrollo industrial".

En su condición de propiedad pública, el texto propone que el edificio se declare como Patrimonio Cultural de la Nación, a fin de fortalecer la educación superior pública. En esa misma línea, y de ser aprobada la norma en el Congreso, dispone que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) no la considere en su lista de activos.

Como una de sus dos disposiciones complementarias finales, encarga al Poder Ejecutivo, el priorizar las acciones correspondientes de acuerdo con sus competencias y atribuciones para el cumplimiento de la ley.

Proyecto de Ley.

Ministra de Economía descarta privatización

Tras la polémica generada en la clase política, especialistas y opinión pública sobre el decreto de urgencia que promueve la reorganización de Petroperú, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, descartó a mediados de enero cualquier tipo de privatización de la petrolera, situación que le ha valido la apertura de una moción de censura al interior del Congreso, así como un intento de vacancia al presidente José Jerí, pero en su condición de presidente el Parlamento.

La representante del Ejecutivo sostuvo que lo impulsado es necesario por el colapso financiero en el que se encuentra la empresa y que un primer paso para que se lleve a cabo dicho propósito es la presentación del "Plan de Promoción de Activos" a cargo de ProInversión, el cual estaba previsto a presentarse en 60 días, pero que podría darse antes que acabe el mes.

"Le estamos poniendo una meta adicional a ProInversión para que pueda terminarlo antes de enero, ahí vamos a saber un poco la identificación de bloques patrimoniales que dentro de la empresa pueden ser unidades de negocio que generen el interés de la empresa privada", aseveró.

En esa misma línea, mencionó que el Decreto de Urgencia N.º 010-2025 permite al Estado mantener la propiedad y de sus activos, pero faculta que el privado inyecte capital, permitiendo que la compañía tenga la liquidez que actualmente no posee.

En medio del debate sobre las implicancias del plan de reorganización, el parlamentario Pariona busca que se evite la venta de la torre ubicada en el Centro Financiero de San Isidro.