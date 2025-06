Crisis en el MP: PNP no puede hacer uso de la fuerza porque se trata de un acto administrativo, asegura abogado de Espinoza

El abogado de Delia Espinoza, Luciano López, argumentó que la Policía Nacional del Perú (PNP) no puede hacer uso de la fuerza para restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación porque se trata de un acto administrativo y no judicial.

En entrevista con Canal N, el letrado lamentó la "consagración de las ilegalidades" con las que actúa la Junta Nacional de Justicia (JNJ), afectando la institucionalidad de la Fiscalía. Del mismo modo, afirmó que la JNJ ha reconocido que su resolución es un acto administrativo.

"Lamento profundamente la consagración de las ilegalidades con las que está actuando la Junta Nacional de Justicia. La JNJ ha reconocido que lo que ha dictado es un acto administrativo y eso no es cosa menor. Si es un acto administrativo, y no un acto judicial, la Policía Nacional no puede actuar para resguardar esa decisión", declaró.