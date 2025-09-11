Cuando maten un congresista lamentaremos que no hicimos nada para censurar ministros, señaló Bazán ante Malaver

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario Diego Bazán arremetió contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, luego de la interpelación por parte del Congreso, en el marco del aumento de casos de inseguridad ciudadana. Según precisó, sus colegas podrían lamentar el hecho de no haber censurado a ministros cuando correspondía.

Sobre uso de dinamita por parte de criminales

Durante sesión del Pleno del Congreso, llevada a cabo este jueves 11 de septiembre, el congresista envió un claro mensaje al titular del Ministerio del Interior (Mininter) ante el uso de dinamita por parte de bandas criminales, como se ha presentado en Trujillo, La Libertad, en las últimas semanas.

"La inseguridad ciudadana nos come y cuando maten a un congresista, ahí vamos a estar llorando y lamentándonos que no hicimos nada cuando pudimos hacerlo y pudimos censurar cuando tocaba censurar a ministros", dijo ante sus colegas.

De tal modo, Bazán recordó que en enero del presente año, delincuentes detonaron explosivos en la sede del Ministerio Público en Trujillo; asimismo, mencionó el último ataque con dinamita hacia una vivienda en la avenida Perú y por último, hacia la propiedad ubicada en la urbanización Las Quintanas.

En tal sentido, el parlamentario aseguró que el ministro Malaver desconoce cuánta carga de dinamita se requiere para hacer daño a dichos inmuebles. "Una sola dinamita no puede hacer tanto daño", precisó. Además, informó que los responsables de estos ataques habrían usado 50 cargas de dinamitas.

Al respecto, cuestionó el hecho que desde el Ministerio del Interior no se sabe de donde sale dicho explosivo. Es así que, indicó que esto sería un resultado de la falta de control en instituciones como Sucamec. "Resultan siendo una coladera de corrupción", enfatizó al señalar que estaría vinculada a la minería ilegal.

No cree en mociones de censura

Cabe mencionar que, Diego Bazán le mandó un mensaje directo a Malaver y mirándolo a los ojos, cuestionó su labor como titular del Mininter, debido a que considera que quien lidera verdaderamente esta cartera sería Juan José Santiváñez. "Usted no gobierna", enfatizó.

El parlamentario también se refirió ante una posible censura contra Carlos Malaver, rechazando que se presente este recurso debido a que habrían colegas que no estarían dispuestos a censurar a ministros cuando se requiere.

En conclusión, el legislador Diego Bazán criticó a sus colegas por la falta de voluntad para censurar al ministro del Interior, Carlos Malaver, ante el aumento de la criminalidad. "Cuando maten a un congresista recién vamos a lamentarnos", expresó.