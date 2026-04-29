Defensoría exige "extrema urgencia" al Gobierno y Congreso para financiar beca Generación del Bicentenario

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la suspensión de la convocatoria de la Beca Generación del Bicentenario, que facilita posgrados internacionales mediante el Pronabec, la Defensoría del Pueblo exigió este miércoles 29 de abril "extrema urgencia" al Gobierno y al Congreso para agilizar el financiamiento del programa y evitar perjudicar a más profesionales.

Defensoría advierte "grave incertidumbre" y perjuicio tras suspensión de beca

El pasado 24 de abril, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que este año no se organizará una nueva convocatoria para este programa becario, argumentando un "proceso e modernización" y "profunda reingeniería" en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

El objetivo principal del programa es otorgar becas integrales del Estado a profesionales peruanos de alto nivel académico para que estudien posgrados, ya sea maestrías o doctorados, en las mejores universidades del mundo y luego regresen al Perú a aplicar lo aprendido.

Ante la incertidumbre por parte de postulantes que ya han sido aceptados definitivamente en instituciones extranjeras actualmente, la Defensoría del Pueblo saludó que el Gobierno anuncie la solicitud de un crédito suplementario para financiar la Beca Generación del Bicentenario.

Sin embargo, el órgano constitucional expresó su preocupación por los "desajustes presupuestales" que atribuye el Minedu a esta "reingeniería" del programa, pues las demoras que esto conlleve terminarían afectando a los profesionales en sus "proyectos de vida".

"Los plazos en el extranjero para realizar trámites de matrícula y visado son estrictos e improrrogables, por lo que la demora en la solución de este impase amenaza con frustrar sus proyectos de vida y vulnera la confianza legítima de los ciudadanos", señaló el comunicado.

🚨 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗗𝗘𝗠𝗔𝗡𝗗𝗔 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗔𝗟 𝗣𝗢𝗗𝗘𝗥 𝗘𝗝𝗘𝗖𝗨𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗬 𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗥 𝗟𝗔 𝗕𝗘𝗖𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗕𝗜𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢



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Por ello, Defensoría exigió "extrema urgencia" en priorizar la presentación del proyecto de crédito suplementario al Minedu y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) así como también al Congreso en lo que respecta a la aprobación del mismo.

"La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional, realizará el seguimiento correspondiente hasta que se garantice el financiamiento y la efectiva renaudación de la beca, en defensa de los derechos de los postulantes", finalizaron.

Jóvenes afectados exigen decisión política al Gobierno

Este martes, en entrevista con Exitosa, Anthony García, uno de los postulantes afectados tras esta suspensión de convocatoria, cuestionó la falta de acción del gobierno de José Balcázar frente a una situación que, según afirma, ya tiene una posible solución técnica.

"Acá lo que está faltando es, evidentemente, decisión política. Porque ya hay un mecanismo que nos podría permitir continuar. (...) Ya tenemos varios congresistas que se han comprometido a levantar la voz ", manifestó.

La Defensoría del Pueblo exigió "extrema urgencia" al Minedu, MEF y al Congreso para agilizar el financiamiento de la Beca Generación del Bicentenario.