Delia Espinoza: Otorgan 15 días para presentar informe final sobre denuncia constitucional contra fiscal de la Nación

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En su sesión desarrollada este miércoles 3 de septiembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó darle 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que presente su informe final de la Denuncia Constitucional N.° 570 presentada contra Delia Espinoza Valenzuela.

Con 19 votos a favor y una abstención, el mencionado grupo de trabajo dispuso que la SAC siga con el procedimiento parlamentario, el cual inició con la acusación formulada por los parlamentarios de la bancada de Renovación Popular, en marzo último.

#ComisiónPermanente otorgó un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente su informe final de la Denuncia Constitucional 570, contra Delia Espinoza Valenzuela, en su calidad de fiscal de la nación, por la presunta infracción constitucional.... pic.twitter.com/vHL3Ql4sOG — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 3, 2025

Buscan su inhabilitación por 10 años

De acuerdo con el texto acusatorio formulado, a la titular del Ministerio Público se le acusa de haber transgredido el numeral 1 del Artículo 159 de la Constitución, así como la comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal, respectivamente, tipificados en los artículos 398 y 404 del Código Penal.

Informe de calificación de denuncia constitucional.

Asimismo, los legisladores proponen inhabilitarla de la función pública por 10 años , conforme establece el Artículo 100 de la Carta Magna. Es importante señalar que, la acusación es cuando Espinoza Valenzuela era fiscal suprema y posteriormente fiscal de la nación.

Los hechos que se le imputan a la titular del Ministerio Público es por presuntamente encubrir al fiscal supremo Pablo Sánchez, quien habría ordenado al fiscal provincial Rodrigo Rurush no ejecutar la diligencia de exhibición e incautación en la sede de IDL - Reportes, en julio del 2018. Según el documento, cuando Espinoza Velarde asumió el cargo de fiscal de la nación decidió que no hay razón para denunciar constitucionalmente el citado fiscal supremo.

Procedimiento a seguir

En cumplimiento del inciso c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside Lady Camones (Alianza Para el Progreso) encargará a un congresista delegado la elaboración del informe final de la denuncia constitucional.

Si el texto se aprueba finalmente en la Comisión Permanente, el informe pasa a ser sustentado y debatido por el Pleno del Congreso. En ese sentido, la denuncia constitucional será aprobada con un mínimo de 66 votos .

De lograr dicho cometido la representación nacional, la acusación parlamentaria será derivada al Ministerio Público para que proceda conforme a sus facultades según ley.

De esta manera, el Congreso continúa con su procedimiento interno que aborda la denuncia constitucional formulada por Renovación Popular contra la fiscal de la nación, Delia Espinoza, y a quien podrían suspenderla 10 años de la función pública.